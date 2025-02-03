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Posted 3 февраля, 07:27

Published 3 февраля, 07:27

Modified 3 февраля, 07:29

Updated 3 февраля, 07:29

Число отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло до 73 человек

Число отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло до 73 человек

3 февраля 2025, 07:27
Фото: ВК SHAURMA COSMOS.
25 из них — дети.

На данный момент число человек, отравившихся шаурмой в кунгурском кафе SHAURMA COSMOS, выросло до 73 человек. 25 из них — дети.

66 человек находятся в больнице. Среди них 24 ребенка. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Собственника кафе Шухрата Имомова отправили под домашний арест до 30 марта.

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#Происшествия#Отравление детей#Отравление#Шаурма
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