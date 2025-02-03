Число отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло до 73 человек

Posted 3 февраля, 07:27
Published 3 февраля, 07:27
Modified 3 февраля, 07:29
Updated 3 февраля, 07:29
На данный момент число человек, отравившихся шаурмой в кунгурском кафе SHAURMA COSMOS, выросло до 73 человек. 25 из них — дети.
66 человек находятся в больнице. Среди них 24 ребенка. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Собственника кафе Шухрата Имомова отправили под домашний арест до 30 марта.