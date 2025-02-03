Экс-директора кунгурского «Водоканала» отпустили из дома

Posted 3 февраля, 11:50
Published 3 февраля, 11:50
Modified 3 февраля, 11:52
Updated 3 февраля, 11:52
Кунгурский городской суд отказал следователю СКР в продлении срока домашнего ареста для экс-руководителя кунгурского МУП «Водоканал» Андрея Богомолова, рассказали журналисту Properm.ru в суде.
Расследование дела о мошенничестве с муниципальными деньгами было завершено в январе, дело передавали в Кунгурскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но надзорный орган вернул материалы для доработки и срок предварительного следствия был продлен.
Богомолов обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, которое привело к хищению более 2 млн рублей, принадлежащих КГМУП «Водоканал» (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Как указали в суде, срок домашнего ареста обвиняемому неоднократно продлевался, последний раз на 19 суток, т. е. до 3 февраля. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о том, что обвиняемый длительное время находится под домашним арестом, нарушений меры пресечения в виде домашнего ареста не допускал, от участия в следственных действиях не уклонялся. В связи с этим Богомолову смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.