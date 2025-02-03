Экс-директора кунгурского «Водоканала» отпустили из дома

Как указали в суде, срок домашнего ареста обвиняемому неоднократно продлевался, последний раз на 19 суток, т. е. до 3 февраля. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о том, что обвиняемый длительное время находится под домашним арестом, нарушений меры пресечения в виде домашнего ареста не допускал, от участия в следственных действиях не уклонялся. В связи с этим Богомолову смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.