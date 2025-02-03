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Posted 3 февраля, 11:50

Published 3 февраля, 11:50

Modified 3 февраля, 11:52

Updated 3 февраля, 11:52

Экс-директора кунгурского «Водоканала» отпустили из дома

Экс-директора кунгурского «Водоканала» отпустили из дома

3 февраля 2025, 11:50
Фото: 1MI/"Искра-Кунгур».
Сюжет
Возле кормушки
В январе стало известно, что расследование дела о мошенничестве с бюджетом муниципального предприятия «Водоканал» было завершено.

Кунгурский городской суд отказал следователю СКР в продлении срока домашнего ареста для экс-руководителя кунгурского МУП «Водоканал» Андрея Богомолова, рассказали журналисту Properm.ru в суде.

Расследование дела о мошенничестве с муниципальными деньгами было завершено в январе, дело передавали в Кунгурскую прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Но надзорный орган вернул материалы для доработки и срок предварительного следствия был продлен.

Богомолов обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, которое привело к хищению более 2 млн рублей, принадлежащих КГМУП «Водоканал» (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Как указали в суде, срок домашнего ареста обвиняемому неоднократно продлевался, последний раз на 19 суток, т. е. до 3 февраля. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о том, что обвиняемый длительное время находится под домашним арестом, нарушений меры пресечения в виде домашнего ареста не допускал, от участия в следственных действиях не уклонялся. В связи с этим Богомолову смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.

В Кунгуре завершили расследование дела о хищениях на муниципальном «Водоканале»
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#Происшествия#Общество#Суд#Экономика#Возле кормушки#Прокуратура
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