Еще один орангутанг и гигантские муравьеды. В пермском зоопарке — новое пополнение

В минувшем же году в Пермь прибыли бурые капуцины, казуары и борнейский орангутан по кличке Лиза, чёрные и королевские грифы, феньки и мандрилы. Всего коллекция зоопарка пополнилась 13 новыми видами. Их содержание становится возможно в связи со строительством современных вольеров.