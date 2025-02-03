Еще один орангутанг и гигантские муравьеды. В пермском зоопарке — новое пополнение

Posted 3 февраля, 15:30
Published 3 февраля, 15:30
Modified 3 февраля, 15:31
Updated 3 февраля, 15:31
Коллекция Пермского зоопарка пополнилась новыми видами животных. Об этом сообщают в краевом минкульте.
Среди новоприбывших — самец борнейского орангутана по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки и пара уссурийских харз. Все они являются редкими и экзотическими видами и в дикой природе проживают в разных уголках планеты.
В минувшем же году в Пермь прибыли бурые капуцины, казуары и борнейский орангутан по кличке Лиза, чёрные и королевские грифы, феньки и мандрилы. Всего коллекция зоопарка пополнилась 13 новыми видами. Их содержание становится возможно в связи со строительством современных вольеров.
Сейчас новые обитатели проходят период карантина и адаптации к новым условиям. Зоопарк активно работает над созданием комфортных условий для жизни и размножения новых животных. В связи с этим планируется увеличение штата сотрудников для обеспечения надлежащего ухода за новыми питомцами, отмечают в минкульте.