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Posted 3 февраля, 15:30

Published 3 февраля, 15:30

Modified 3 февраля, 15:31

Updated 3 февраля, 15:31

В Пермском зоопарке появилось несколько животных экзотических видов

Еще один орангутанг и гигантские муравьеды. В пермском зоопарке — новое пополнение

3 февраля 2025, 15:30
Фото: министерство культуры региона.

В Пермском зоопарке появилось несколько животных экзотических видов

Сюжет
Зоопарк
Всего коллекция зоопарка пополнилась 13 новыми видами.

Коллекция Пермского зоопарка пополнилась новыми видами животных. Об этом сообщают в краевом минкульте.

Среди новоприбывших — самец борнейского орангутана по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лева, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки и пара уссурийских харз. Все они являются редкими и экзотическими видами и в дикой природе проживают в разных уголках планеты.

В минувшем же году в Пермь прибыли бурые капуцины, казуары и борнейский орангутан по кличке Лиза, чёрные и королевские грифы, феньки и мандрилы. Всего коллекция зоопарка пополнилась 13 новыми видами. Их содержание становится возможно в связи со строительством современных вольеров.

Сейчас новые обитатели проходят период карантина и адаптации к новым условиям. Зоопарк активно работает над созданием комфортных условий для жизни и размножения новых животных. В связи с этим планируется увеличение штата сотрудников для обеспечения надлежащего ухода за новыми питомцами, отмечают в минкульте.

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#Пермь#Животные#Зоопарк#Пермский зоопарк
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