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Posted 3 февраля, 04:22

Published 3 февраля, 04:22

Modified 3 февраля, 04:24

Updated 3 февраля, 04:24

Пермский Театр-Театр требует 284 тысячи рублей с сервиса доставки суши и роллов

Игра с кальмаром. Театр-Театр требует деньги с сервиса доставки суши

3 февраля 2025, 04:22
Фото: properm.ru.

Пермский Театр-Театр требует 284 тысячи рублей с сервиса доставки суши и роллов

Сюжет
Театр-театр
Иск пока не принят к производству.

Пермский Театр-Театр намерен судиться с ООО «Кальмар Фуд», управляющим доставкой суши и роллов. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд края, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Учреждение культуры требует от сервиса 284,3 тыс. рублей. Иск пока не принят к производству. По словам исполнительного директора театра Егора Мухина, исковые требования связаны с задолженностью общества за аренду помещения. «Кальмар» располагается на первом этаже здания «Театра-Театра» по ул. Ленина, 53.

Напомним, месяц назад на втором этаже «Пирамиды» в здании Театра-Тятрика открылось детское театральное кафе. Гостей детской сцены Театра-Театра кормит ЗОЖ-кафе «Огород».

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#Театр-театр#Арбитраж#Суши#Доставка
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