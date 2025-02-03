Игра с кальмаром. Театр-Театр требует деньги с сервиса доставки суши

Учреждение культуры требует от сервиса 284,3 тыс. рублей. Иск пока не принят к производству. По словам исполнительного директора театра Егора Мухина, исковые требования связаны с задолженностью общества за аренду помещения. «Кальмар» располагается на первом этаже здания «Театра-Театра» по ул. Ленина, 53.