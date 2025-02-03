Игра с кальмаром. Театр-Театр требует деньги с сервиса доставки суши

Posted 3 февраля, 04:22
Published 3 февраля, 04:22
Modified 3 февраля, 04:24
Updated 3 февраля, 04:24
Пермский Театр-Театр намерен судиться с ООО «Кальмар Фуд», управляющим доставкой суши и роллов. Исковое заявление поступило в Арбитражный суд края, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Учреждение культуры требует от сервиса 284,3 тыс. рублей. Иск пока не принят к производству. По словам исполнительного директора театра Егора Мухина, исковые требования связаны с задолженностью общества за аренду помещения. «Кальмар» располагается на первом этаже здания «Театра-Театра» по ул. Ленина, 53.
Напомним, месяц назад на втором этаже «Пирамиды» в здании Театра-Тятрика открылось детское театральное кафе. Гостей детской сцены Театра-Театра кормит ЗОЖ-кафе «Огород».