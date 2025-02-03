properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 02:21

Published 3 февраля, 02:21

Modified 3 февраля, 02:23

Updated 3 февраля, 02:23

Из-за атаки беспилотников на города Поволжья не работают пять аэропортов РФ

Из-за атаки беспилотников на города Поволжья не работают пять аэропортов РФ

3 февраля 2025, 02:21
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военная операция на Украине
БПЛА атаковали Волгоград и Астрахань.

В пяти аэропортах России с раннего утра введен план «Ковер». В частности, в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Задержаны рейсы на вылет и на прилет, сообщает Росавиация.

Сегодня, 3 февраля, рано утром беспилотники атаковали Волгоград. По словам местных жителем, БПЛА в нескольких районах города — в Красноармейском и Советском. Затем раздались взрывы и пропало электричество. Предварительно, все летательные аппараты сбила ПВО, сообщает телеграм-канал Mash. При этом атака продолжается. По словам местных, дроны летят в сторону нефтебазы и местного промышленного предприятия. Люди сообщают о возгораниях в районе, где находятся эти объекты.

Также беспилотники пытались атаковать объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, сообщил в телеграме местный губернатор Игорь Бабушкин. При падении одного БПЛА в Астраханской области произошло возгорание, пострадавших нет.

Читайте также:
Из-за атаки украинских дронов в Смоленске загорелась многоэтажкаБыла видна вспышка от взрыва: предприятия в Казани атаковали беспилотникиАвиарейсы из Казани и Ижевска направляют в Пермь
#Военная операция на Украине#Аэропорт#Волгоград#Сво#Беспилотники#Астрахань#Военная операция#Специальная военная операция#БПЛА#Атака бпла
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика