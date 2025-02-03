Из-за атаки беспилотников на города Поволжья не работают пять аэропортов РФ

Posted 3 февраля, 02:21
Published 3 февраля, 02:21
Modified 3 февраля, 02:23
Updated 3 февраля, 02:23
В пяти аэропортах России с раннего утра введен план «Ковер». В частности, в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Задержаны рейсы на вылет и на прилет, сообщает Росавиация.
Сегодня, 3 февраля, рано утром беспилотники атаковали Волгоград. По словам местных жителем, БПЛА в нескольких районах города — в Красноармейском и Советском. Затем раздались взрывы и пропало электричество. Предварительно, все летательные аппараты сбила ПВО, сообщает телеграм-канал Mash. При этом атака продолжается. По словам местных, дроны летят в сторону нефтебазы и местного промышленного предприятия. Люди сообщают о возгораниях в районе, где находятся эти объекты.
Также беспилотники пытались атаковать объекты в Астраханской области, в том числе ТЭК, сообщил в телеграме местный губернатор Игорь Бабушкин. При падении одного БПЛА в Астраханской области произошло возгорание, пострадавших нет.