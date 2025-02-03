Кредиторская задолженность медорганизаций ОМС снизилась на 5 млрд за год

Posted 3 февраля, 10:19
Published 3 февраля, 10:19
Modified 3 февраля, 10:19
Updated 3 февраля, 10:19
По словам Соколовой, таких результатов удалось добиться благодаря усиленному контролю за расходами медучреждений со стороны ФОМС. Финансовые ресурсы для покрытия задолженности имеются, и их объем ежегодно увеличивается. ФОМС ежемесячно собирает информацию и отслеживает все отклонения, заявила она. Количество регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность уменьшилась, а в 14 — полностью погашена, отметила заместитель председателя фонда. Однако остаются регионы, которые не только не уменьшают долги, но и наращивают их, добавила Соколова. Об этом пишет ria.ru.
Если задолженности растут или остаются на прежнем уровне, стоит пересмотреть планирование деятельности. Задолженность возникает в регионах, где не выполняются установленные объемы медпомощи. Поэтому ФОМС вместе с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами ОМС продолжит анализировать ситуацию и предпринимать меры для ликвидации долгов.
На 2025 год расходы бюджета ФОМС запланированы в размере 4,5 триллиона рублей, из которых более 80% приходится на субвенции. Для исполнения базовой программы ОМС в 2025 году в регионы направят субвенции в размере 3,6 триллиона рублей с наибольшим приростом — на 16,7%. В течение трех лет сумма субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, что составляет почти 35%.