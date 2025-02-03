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Posted 3 февраля, 10:19

Published 3 февраля, 10:19

Modified 3 февраля, 10:19

Updated 3 февраля, 10:19

Кредиторская задолженность медорганизаций ОМС снизилась на 5 млрд за год

Кредиторская задолженность медорганизаций ОМС снизилась на 5 млрд за год

3 февраля 2025, 10:19
Фото: 1MI.
Просроченная кредиторская задолженность медицинских организаций, функционирующих в системе ОМС, уменьшилась почти на пять миллиардов рублей в течение 2024 года. На первое января 2025 года она составила 12,3 миллиарда рублей, сообщила зампредседателя ФОМС Ирина Соколова.

По словам Соколовой, таких результатов удалось добиться благодаря усиленному контролю за расходами медучреждений со стороны ФОМС. Финансовые ресурсы для покрытия задолженности имеются, и их объем ежегодно увеличивается. ФОМС ежемесячно собирает информацию и отслеживает все отклонения, заявила она. Количество регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность уменьшилась, а в 14 — полностью погашена, отметила заместитель председателя фонда. Однако остаются регионы, которые не только не уменьшают долги, но и наращивают их, добавила Соколова. Об этом пишет ria.ru.

Если задолженности растут или остаются на прежнем уровне, стоит пересмотреть планирование деятельности. Задолженность возникает в регионах, где не выполняются установленные объемы медпомощи. Поэтому ФОМС вместе с региональными органами здравоохранения и территориальными фондами ОМС продолжит анализировать ситуацию и предпринимать меры для ликвидации долгов.

На 2025 год расходы бюджета ФОМС запланированы в размере 4,5 триллиона рублей, из которых более 80% приходится на субвенции. Для исполнения базовой программы ОМС в 2025 году в регионы направят субвенции в размере 3,6 триллиона рублей с наибольшим приростом — на 16,7%. В течение трех лет сумма субвенций увеличится на 1,1 триллиона рублей, что составляет почти 35%.

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