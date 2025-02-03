Кредиторская задолженность медорганизаций ОМС снизилась на 5 млрд за год

По словам Соколовой, таких результатов удалось добиться благодаря усиленному контролю за расходами медучреждений со стороны ФОМС. Финансовые ресурсы для покрытия задолженности имеются, и их объем ежегодно увеличивается. ФОМС ежемесячно собирает информацию и отслеживает все отклонения, заявила она. Количество регионов-должников сократилось с 49 до 39, в 21 регионе задолженность уменьшилась, а в 14 — полностью погашена, отметила заместитель председателя фонда. Однако остаются регионы, которые не только не уменьшают долги, но и наращивают их, добавила Соколова. Об этом пишет ria.ru.