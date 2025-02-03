МТС модернизировала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья

Posted 3 февраля, 08:53
Published 3 февраля, 08:53
Modified 3 февраля, 08:53
Updated 3 февраля, 08:53
Средняя скорость мобильного интернета выросла почти на 20%. Это стало возможно благодаря рефармингу — переводу частот 3G на современный стандарт LTE.
«Рефарминг сети — часть масштабного проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и в Пермском крае. К тому же, наши абоненты всё чаще пользуются современными цифровыми устройствами, для которых необходим стандарт 4G. Поэтому, учитывая стремительную цифровизацию во всех областях нашей жизни, использование LTE-скоростей уже, скорее, необходимость, чем привилегия», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
Напомним, в конце прошлого года МТС присоединила к сети 128 малых населённых пунктов Пермского края с населением от двух до 600 человек.