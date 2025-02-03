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Posted 3 февраля, 08:53

Published 3 февраля, 08:53

Modified 3 февраля, 08:53

Updated 3 февраля, 08:53

МТС модернизировала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья

МТС модернизировала сеть для жителей семи крупнейших городов Прикамья

3 февраля 2025, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.
МТС провела масштабные работы по улучшению качества связи в Перми и крупных городах Прикамья. Модернизация сети МТС коснулась Краснокамска, Добрянки, Чусового, Чернушки, Кунгура, Нытвы и Кудымкара.

Средняя скорость мобильного интернета выросла почти на 20%. Это стало возможно благодаря рефармингу — переводу частот 3G на современный стандарт LTE.

«Рефарминг сети — часть масштабного проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и в Пермском крае. К тому же, наши абоненты всё чаще пользуются современными цифровыми устройствами, для которых необходим стандарт 4G. Поэтому, учитывая стремительную цифровизацию во всех областях нашей жизни, использование LTE-скоростей уже, скорее, необходимость, чем привилегия», — прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Напомним, в конце прошлого года МТС присоединила к сети 128 малых населённых пунктов Пермского края с населением от двух до 600 человек.

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