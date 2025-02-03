properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 09:03

Published 3 февраля, 09:03

Modified 3 февраля, 09:04

Updated 3 февраля, 09:04

На реках Перми зимуют около 1,8 тысячи уток-крякв

На реках Перми зимуют около 1,8 тысячи крякв

3 февраля 2025, 09:03
Фото: 1MI.

На реках Перми зимуют около 1,8 тысячи уток-крякв

Сюжет
Городская среда
Всего же в городе зимуют около 70 видов птиц, среди которых орланы-белохвосты, лебеди-шипуны и оляпки.

На незамерзающих участках малых рек Перми и ГЭС было учтено около 1,8 тыс. зимующих уток-крякв. Кроме того, отмечены хохлатая чернеть, орланы-белохвосты и оляпки, сообщает пресс-служба мэрии.

Ежегодно в городе остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Ежегодный зимний учёт водоплавающих птиц «Серая шейка» помогает выяснить, какие птицы зимуют в городе. В этом году в акции приняло участие более 180 участников.

Всего за два дня в Пермском крае участниками акции было зарегистрировано более 2600 крякв. Кроме уже упомянутых видов были отмечены гуменники, лебеди-шипуны, гоголи, чирок-свистунок, большой крохаль, большая поганка, камышница.

В январе в долине Егошихи в Перми поселилась оляпка — единственная птица из отряда воробьинообразных, которая умеет нырять.

Читайте также:
В долине Егошихи поселился воробей-водолазПтица счастья и свободы постучалась в подъезд многоквартирного дома в КраснокамскеПермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тысяч рублей
#Пермь#Городская среда#Природа#Птицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика