На реках Перми зимуют около 1,8 тысячи крякв

Ежегодно в городе остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Ежегодный зимний учёт водоплавающих птиц «Серая шейка» помогает выяснить, какие птицы зимуют в городе. В этом году в акции приняло участие более 180 участников.