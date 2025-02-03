На реках Перми зимуют около 1,8 тысячи крякв

Posted 3 февраля, 09:03
Published 3 февраля, 09:03
Modified 3 февраля, 09:04
Updated 3 февраля, 09:04
На незамерзающих участках малых рек Перми и ГЭС было учтено около 1,8 тыс. зимующих уток-крякв. Кроме того, отмечены хохлатая чернеть, орланы-белохвосты и оляпки, сообщает пресс-служба мэрии.
Ежегодно в городе остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Ежегодный зимний учёт водоплавающих птиц «Серая шейка» помогает выяснить, какие птицы зимуют в городе. В этом году в акции приняло участие более 180 участников.
Всего за два дня в Пермском крае участниками акции было зарегистрировано более 2600 крякв. Кроме уже упомянутых видов были отмечены гуменники, лебеди-шипуны, гоголи, чирок-свистунок, большой крохаль, большая поганка, камышница.
В январе в долине Егошихи в Перми поселилась оляпка — единственная птица из отряда воробьинообразных, которая умеет нырять.