На улице Мира в Перми на школьницу с крыши упал снег

Posted 3 февраля, 11:11
Published 3 февраля, 11:11
Modified 3 февраля, 13:03
Updated 3 февраля, 13:03
Семилетняя девочка в минувшую пятницу пострадала от схода с крыши снега и льда в Индустриальном районе Перми, сообщили сегодня в пресс-службе городской станции скорой помощи. «Девочка была доставлена бригадой СМП в больницу, где была осмотрена врачами, после чего направлена на амбулаторное лечение», — рассказали журналисту Properm.ru в минздраве.
По информации журналиста Properm.ru, ЧП произошло на улице Мира, 69. Здание обслуживает УК «Монолит».
Как пояснили журналисту Properm.ru в УМВД по Перми, «31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступило сообщение из медицинской организации о травме несовершеннолетней. Предварительно установлено, что на девочку 2017 года рождения упал снег с козырька балкона дома по улице Мира. В настоящее время по данному факту проводится проверка».
Всего с начала января в Прикамье с травмами, полученными на улице и в общественных местах, обратилось 880 пострадавших. При гололёдных травмах оказали помощь 152 пациентам (из них 144 в Перми).