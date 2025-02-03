На улице Мира в Перми на школьницу с крыши упал снег

Семилетняя девочка в минувшую пятницу пострадала от схода с крыши снега и льда в Индустриальном районе Перми, сообщили сегодня в пресс-службе городской станции скорой помощи. «Девочка была доставлена бригадой СМП в больницу, где была осмотрена врачами, после чего направлена на амбулаторное лечение», — рассказали журналисту Properm.ru в минздраве.