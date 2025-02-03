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Posted 3 февраля, 11:11

Published 3 февраля, 11:11

Modified 3 февраля, 13:03

Updated 3 февраля, 13:03

На улице Мира в Перми на школьницу с крыши упал снег

На улице Мира в Перми на школьницу с крыши упал снег

3 февраля 2025, 11:11
Фото: 1MI.
Сюжет
Коммунальный рай
Врачи скорой доставили ребенка в больницу.

Семилетняя девочка в минувшую пятницу пострадала от схода с крыши снега и льда в Индустриальном районе Перми, сообщили сегодня в пресс-службе городской станции скорой помощи. «Девочка была доставлена бригадой СМП в больницу, где была осмотрена врачами, после чего направлена на амбулаторное лечение», — рассказали журналисту Properm.ru в минздраве.

По информации журналиста Properm.ru, ЧП произошло на улице Мира, 69. Здание обслуживает УК «Монолит».

Как пояснили журналисту Properm.ru в УМВД по Перми, «31 января в дежурную часть отдела полиции Индустриального района поступило сообщение из медицинской организации о травме несовершеннолетней. Предварительно установлено, что на девочку 2017 года рождения упал снег с козырька балкона дома по улице Мира. В настоящее время по данному факту проводится проверка».

Всего с начала января в Прикамье с травмами, полученными на улице и в общественных местах, обратилось 880 пострадавших. При гололёдных травмах оказали помощь 152 пациентам (из них 144 в Перми).

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#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Прокуратура
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