Очередная авария на электросетях произошла в Пермском крае

В течение часа все котельные были переведены на резервные источники электроснабжения. Но на котельной Новая давление в системе не поднималось. Специалисты обследуют теплотрассу и МКД на предмет утечки. После обнаружения приступят к проведению ремонтно-восстановительных работ.