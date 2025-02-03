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Posted 3 февраля, 03:56

Published 3 февраля, 03:56

Modified 3 февраля, 03:58

Updated 3 февраля, 03:58

Очередная авария на электросетях произошла в Пермском крае

Очередная авария на электросетях произошла в Пермском крае

3 февраля 2025, 03:56
Сюжет
Коммунальный рай
Ночью Ныроб остался без электроэнергии.

Кроме Кизела и Углеуральска, света и отопления лишился Ныроб. На местной подстанции в 01:50 3 февраля произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает глава Чердынского округа Анна Батагова.

В течение часа все котельные были переведены на резервные источники электроснабжения. Но на котельной Новая давление в системе не поднималось. Специалисты обследуют теплотрассу и МКД на предмет утечки. После обнаружения приступят к проведению ремонтно-восстановительных работ.

«Электроснабжение восстановили в 03:21. Котельные школы, детского сада, мкр. Люнва работают в штатном режиме», — пишет Анна Батагова.

2 февраля прокуратура Пермского края инициировала проверку из-за коммунальной аварии и массового отключения света, воды и тепла в Губахинском и Кизеловском округах. Из строя вышел трансформатор.

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