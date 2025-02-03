Пермская школьница рассказала Екатерине Мизулиной про неработающий ЭПОС

Posted 3 февраля, 06:08
Published 3 февраля, 06:08
Modified 3 февраля, 06:12
Updated 3 февраля, 06:12
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале разместила обращение к ней пермской школьницы. Девушка рассказала о проблемах с доступом к электронным дневникам. Девочка говорила, что не может сделать домашнее задание на понедельник и подготовиться к пересдаче географии.
«И такая ситуация с электронными журналами не только в Пермском крае. Как делать уроки, когда не знаешь, что нужно делать? В некоторых школах задание не озвучивают на уроке вообще, только через электронный журнал!», — написала Мизулина.
В ответ на первый пост главе Лиги полетели сообщения о не работающих электронных дневниках из разных городов России.
«Взорвем мозг админам электронных дневников. Пишет буквально вся страна», — пообещала Мизулина.
Читатели Properm.ru сообщили, что ЭПОС заработал накануне ближе к ночи. «Заработал Эпос ближе к ночи. До этого у друг друга дети спрашивали», — рассказывают родители школьников.
«ЭПОС.Школа» (Электронная Пермская Образовательная Система) — государственная информационная система Пермского края, облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов.