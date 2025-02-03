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Posted 3 февраля, 06:08

Published 3 февраля, 06:08

Modified 3 февраля, 06:12

Updated 3 февраля, 06:12

Пермская школьница рассказала Екатерине Мизулиной про неработающий ЭПОС

Пермская школьница рассказала Екатерине Мизулиной про неработающий ЭПОС

3 февраля 2025, 06:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Школа
Читатели Properm.ru сообщили, что система электронных школьных дневников ночью заработала.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале разместила обращение к ней пермской школьницы. Девушка рассказала о проблемах с доступом к электронным дневникам. Девочка говорила, что не может сделать домашнее задание на понедельник и подготовиться к пересдаче географии.

«И такая ситуация с электронными журналами не только в Пермском крае. Как делать уроки, когда не знаешь, что нужно делать? В некоторых школах задание не озвучивают на уроке вообще, только через электронный журнал!», — написала Мизулина.

В ответ на первый пост главе Лиги полетели сообщения о не работающих электронных дневниках из разных городов России.

«Взорвем мозг админам электронных дневников. Пишет буквально вся страна», — пообещала Мизулина.

Читатели Properm.ru сообщили, что ЭПОС заработал накануне ближе к ночи. «Заработал Эпос ближе к ночи. До этого у друг друга дети спрашивали», — рассказывают родители школьников.

«ЭПОС.Школа» (Электронная Пермская Образовательная Система) — государственная информационная система Пермского края, облачная платформа, состоящая из нескольких блоков: электронного журнала и дневника, библиотеки электронных образовательных материалов.

В Пермь приедет Екатерина Мизулина
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#Видео#Происшествия#Общество#Образование#Школа#Среднее образование#Екатерина Мизулина
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