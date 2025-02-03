Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тысяч рублей

Posted 3 февраля, 08:29
Published 3 февраля, 08:29
Modified 3 февраля, 08:30
Updated 3 февраля, 08:30
Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тыс. рублей. О решении Орджоникидзевского суда Перми сообщает его пресс-служба.
Между дочерью ответчика и несовершеннолетним произошел словесный конфликт. После чего мать девочки схватила мальчика за капюшон, удерживая за него, нанесла три удара ладонью правой руки по щеке. В защиту мальчика в суд обратился прокурор.
По приговору суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, поскольку ранее уже привлекалась к административной ответственности за применение насилия.
Суд исковые требования в рамках гражданского дела удовлетворил в полном объеме, взыскал с ответчика в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.
Решение в законную силу не вступило.
В декабре 2024 года за нанесенные травмы в результате драки на пороге клуба взыскана полумиллионная компенсация в пользу жителя Перми.