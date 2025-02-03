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Posted 3 февраля, 08:29

Published 3 февраля, 08:29

Modified 3 февраля, 08:30

Updated 3 февраля, 08:30

В пользу несовершеннолетнего пермяка взыскана компенсация в 100 тыс. за побои

Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тысяч рублей

3 февраля 2025, 08:29
Фото: 1MI.

В пользу несовершеннолетнего пермяка взыскана компенсация в 100 тыс. за побои

Женщину признали виновным в уголовном преступлении, так как раньше она уже уличалась в насилии.

Пермячка за три пощечины мальчику заплатит 100 тыс. рублей. О решении Орджоникидзевского суда Перми сообщает его пресс-служба.

Между дочерью ответчика и несовершеннолетним произошел словесный конфликт. После чего мать девочки схватила мальчика за капюшон, удерживая за него, нанесла три удара ладонью правой руки по щеке. В защиту мальчика в суд обратился прокурор.

По приговору суда женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, поскольку ранее уже привлекалась к административной ответственности за применение насилия.

Суд исковые требования в рамках гражданского дела удовлетворил в полном объеме, взыскал с ответчика в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Решение в законную силу не вступило.

В декабре 2024 года за нанесенные травмы в результате драки на пороге клуба взыскана полумиллионная компенсация в пользу жителя Перми.

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#Общество#Суд#Пермь#Побои#Побои ребенку
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