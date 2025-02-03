Пермяки наконец увидят солнце. Но это не точно

Сегодня будет самый теплый на этой неделе день, высока вероятность очередного температурного рекорда. На севере и востоке края в течение дня похолодает до -6…-11°, на крайнем востоке до -18°, а на остальной территории при южном и юго-восточном ветре очень медленное снижение температуры к вечеру до -1…-3°. В северной и центральной части края ожидается снег и мокрый снег, на юге может быть почти без осадков. В Перми может выпасть 2-3 мм осадков.