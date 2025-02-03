Пермяки наконец увидят солнце. Но это не точно

Posted 3 февраля, 05:18
Published 3 февраля, 05:18
Modified 3 февраля, 05:20
Updated 3 февраля, 05:20
В Прикамье ближе к концу недели ожидается значительное похолодание. При этом есть шанс, что мы увидим солнце, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
В целом неделя ожидается теплее нормы на 4-5°, но существенно прохладнее рекордно теплой прошлой недели. Количество осадков на севере региона будет близким к норме за счет продолжительного снегопада в понедельник, 3 февраля. На остальной территории края вероятен дефицит осадков.
Сегодня будет самый теплый на этой неделе день, высока вероятность очередного температурного рекорда. На севере и востоке края в течение дня похолодает до -6…-11°, на крайнем востоке до -18°, а на остальной территории при южном и юго-восточном ветре очень медленное снижение температуры к вечеру до -1…-3°. В северной и центральной части края ожидается снег и мокрый снег, на юге может быть почти без осадков. В Перми может выпасть 2-3 мм осадков.
Во вторник, 4 февраля, облачная погода с небольшим и умеренным снегом (кроме южных районов края) сохранится. По югу края по-прежнему очень тепло (-2…-4°), в Перми чуть холоднее (-3…-6° в течение суток), на севере до -10° и на востоке до -15°. На востоке края возможно усиление ветра с порывами до 15 м/с.
В среду, 5 февраля, снегопад полностью прекратится, а во второй половине дня на юге и в центральных районах возможны и прояснения. Будет постепенно холодать. Температура воздуха в течение суток составит -5…-10°, на юге при прояснении возможен дневной прогрев до -2…-4°, так что погода будет напоминать март.
В четверг, 6 февраля, возможны продолжительные прояснения на большей части края. Ночью при прояснении вероятно похолодание до -10…-15°, днем потеплеет до -4…-9°. В Перми -11…-13° ночью и -6…-8° днем.
В пятницу, 7 февраля, ночью ожидается малооблачная погода с температурой воздуха -13…-18°, на юге возможно до -20° (в Перми до -15°). Днем на севере возможно увеличение облачности в связи с затоком теплого и влажного воздуха по северной периферии антициклона, а на юге будет малооблачно, температура воздуха -6…-11°.
В выходные дни на севере края вероятна значительная облачность, а на юге — прояснения (хотя есть шансы на малооблачную погоду по всей территории края). Температурный фон в дневные часы сохранится на уровне -6…-11°, по ночам при прояснениях ожидается до -15…-20°, в случае облачной погоды -7…-12°.