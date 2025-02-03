Подрядчик ремонта Дворца Молодежи в Перми заплатит штраф за взятку

Директора и владельца пермского «Треста №6» Сергея Микова сотрудники ФСБ задержали в августе прошлого года по подозрению во взятке руководителю УКС Пермского края Ирине Чирковой на сумму 5 млн рублей. Он был отправлен в СЗО, а позднее подписал досудебное соглашение с прокуратурой и начал сотрудничать со следствием и вышел под домашний арест. Миков признал вину и рассказал, что также расплачивался земельными участками за приемку объектов. Обвинение во взятке предъявили бывший директору МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву.