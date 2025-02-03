Подрядчик ремонта Дворца Молодежи в Перми заплатит штраф за взятку

Posted 3 февраля, 09:19
Published 3 февраля, 09:19
Modified 3 февраля, 09:33
Updated 3 февраля, 09:33
Пермский «Трест №6» оштрафовали за взятку чиновнику УКС мэрии Перми. Судья Анна Казакова сегодня, 3 февраля, отказала в удовлетворении апелляционной жалобы компании на наложении штрафа. Юристы треста просили отменить штраф, как необоснованный и, в случае отсутствия оснований для отмены, сократить его размер до 5 млн рублей.
Ранее в мировом суде было удовлетворено ходатайство прокурора Дзержинского района Алексея Костарева о взыскании с компании 10 млн рублей штрафа за взятку чиновникам. Штраф компании был назначен в двукратном размере от суммы переданной чиновникам взятки. Сегодня решение о назначении штрафа за взятку вступило в законную силу.
Директора и владельца пермского «Треста №6» Сергея Микова сотрудники ФСБ задержали в августе прошлого года по подозрению во взятке руководителю УКС Пермского края Ирине Чирковой на сумму 5 млн рублей. Он был отправлен в СЗО, а позднее подписал досудебное соглашение с прокуратурой и начал сотрудничать со следствием и вышел под домашний арест. Миков признал вину и рассказал, что также расплачивался земельными участками за приемку объектов. Обвинение во взятке предъявили бывший директору МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву.
Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был подрядчиков реконструкции нескольких объектов в Перми: Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье». Три этих контракта в общей сложности составили 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений. Контракты на проведение работ заключались с МКУ «Управление технического заказчика». Распорядителем финансов был
Например, сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.
В ноябре 2019 года между муниципальным учреждением «Управление технического заказчика» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Дворца молодежи. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались. Деньги Чирковой, считает следствие, Миков передал 22 июля 2022 года. Взятка предназначалась за оплату «Тресту №8» по актам за невыполненные на трех объектах работы.