Посмотрите, как в выходные энергетики восстанавливали электроснабжение на севере края

Posted 3 февраля, 06:32
Published 3 февраля, 06:32
Modified 3 февраля, 06:34
Updated 3 февраля, 06:34
В выходные дни в Губахинском муниципальном округе Пермского края из-за аномальных погодных условий произошли масштабные отключения электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в поселке Углеуральский, где снежный покров достиг 1,5 метров, а на проводах ЛЭП образовался гололед толщиной до 10 см. Это привело к обрыву линии электропередачи 6 кВ, оставив поселок без света.
Пермский филиал компании «Россети Урал» оперативно направил к месту аварии пять бригад из Чусовских, Центральных и Березниковских электрических сетей. Для поддержки критически важных объектов, включая котельные, были задействованы передвижные дизель-генераторы. Работы осложнялись экстремальными условиями: энергетикам приходилось передвигаться на снегоходах, а тяжелую технику транспортировали тракторами из-за непроходимых заснеженных дорог.
К вечеру 2 февраля электроснабжение бытовых потребителей поселка удалось восстановить. Однако утром 3 февраля остаются локальные нарушения, вызванные продолжающимися осадками. Сейчас в районе идет дождь, что провоцирует новое обледенение проводов. Бригады работают в круглосуточном режиме, используя спецтехнику и материалы для оперативного устранения аварий.
В компании подчеркивают, что ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой. Жителей просят соблюдать осторожность и следить за обновлениями в официальных источниках.