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Posted 3 февраля, 06:32

Published 3 февраля, 06:32

Modified 3 февраля, 06:34

Updated 3 февраля, 06:34

Высота снега — 1,5 м, наледь: из-за чего происходят аварии на электросетях

Посмотрите, как в выходные энергетики восстанавливали электроснабжение на севере края

3 февраля 2025, 06:32
Фото: ПАО Россети Урала.

Высота снега — 1,5 м, наледь: из-за чего происходят аварии на электросетях

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Углеуральском и других населенных пунктах севера Прикамья после мощного снегопада. Жители в выходные оставались без света, воды, тепла.

В выходные дни в Губахинском муниципальном округе Пермского края из-за аномальных погодных условий произошли масштабные отключения электроэнергии. Наиболее серьезная ситуация сложилась в поселке Углеуральский, где снежный покров достиг 1,5 метров, а на проводах ЛЭП образовался гололед толщиной до 10 см. Это привело к обрыву линии электропередачи 6 кВ, оставив поселок без света.

Пермский филиал компании «Россети Урал» оперативно направил к месту аварии пять бригад из Чусовских, Центральных и Березниковских электрических сетей. Для поддержки критически важных объектов, включая котельные, были задействованы передвижные дизель-генераторы. Работы осложнялись экстремальными условиями: энергетикам приходилось передвигаться на снегоходах, а тяжелую технику транспортировали тракторами из-за непроходимых заснеженных дорог.

Фото: ПАО Россети Урала

К вечеру 2 февраля электроснабжение бытовых потребителей поселка удалось восстановить. Однако утром 3 февраля остаются локальные нарушения, вызванные продолжающимися осадками. Сейчас в районе идет дождь, что провоцирует новое обледенение проводов. Бригады работают в круглосуточном режиме, используя спецтехнику и материалы для оперативного устранения аварий.

В компании подчеркивают, что ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой. Жителей просят соблюдать осторожность и следить за обновлениями в официальных источниках.

Видео: ПАО Россети Урала.
#Видео#Губаха#Аномальная погода#Углеуральский#Энергетики#Нет света#Аварии на электросетях#Восстанавливают электроснабжение
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