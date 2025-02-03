Российские актрисы худеют вслед за иностранными звездами

Posted 3 февраля, 10:03
Published 3 февраля, 10:03
Modified 3 февраля, 14:07
Updated 3 февраля, 14:07
Отмечается, что данная тенденция распространилась далеко за пределы Голливуда.
Одним из символов вечера стала Деми Мур, которая, несмотря на свой возраст (в ноябре ей исполнилось 62 года), выглядит всего на сорок. Она была отмечена в номинации «Лучшая женская роль» за картину «Субстанция». Звезда, которая для премии выбрала облегающее платье с открытыми плечами, позволяла себе флиртовать с более молодыми коллегами. Об этом пишет портал 56orb.ru.
Появившаяся на церемонии вручения Кэти Бейтс, которой исполнилось уже 76 лет, тоже заметно похудела. Недавно она в одном из интервью поведала прессе, что смогла сбросить около 45 лишних килограммов благодаря популярному сейчас препарату «Оземпик».
Коснулось данное течение и более молодых знаменитостей. Например, пару десятков килограммов сбросили Барби Феррейра, сыгравшая полненькую девушку в нашумевшем проекте HBO «Эйфория», и певица Меган Трейнор, которая после вторых родов поправилась до 90 килограммов. Она рассказывала, что испытывала из-за этого психологические проблемы и даже ссорилась с мужем. Среди похудевших голливудских актрис на премии также выделилась 32-летняя певица Селена Гомес, снявшаяся в мюзикле «Эмилия Перес».
Одной из законодательниц нового тренда стала известная певица Адель. Ей удалось за достаточно короткий период сбросить более 40 килограммов. Она сделала это после развода со своим бывшим мужем Саймоном Конекки. Именно процесс похудения, по словам исполнительницы хита Skyfall, помог ей пережить бракоразводный процесс.
Тренд на похудение заметен и в отечественном шоу-бизнесе. В списке резко похудевших отечественных звезд — юмористки Елена Степаненко и Ольга Картункова, а также актриса Светлана Ходченкова. Новому тренду следуют даже мужчины — в последние годы список похудевших пополнили Филипп Киркоров и Максим Фадеев, весивший раньше более 110 килограммов.
Российский фармацевтический рынок реагирует на новые веяния. В прошлом году на территории России начали производить новое средство от ожирения на основе семаглутида. Компания «Промомед» в рамках импортозамещения создала препарат «Велгия» для пациентов с метаболическими нарушениями, который уже можно найти в российских аптеках.
Специалисты регулярно напоминают о необходимости борьбы с избыточным весом. Он значительно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и ряда других недугов.