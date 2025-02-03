Российские актрисы худеют вслед за иностранными звездами

Одним из символов вечера стала Деми Мур, которая, несмотря на свой возраст (в ноябре ей исполнилось 62 года), выглядит всего на сорок. Она была отмечена в номинации «Лучшая женская роль» за картину «Субстанция». Звезда, которая для премии выбрала облегающее платье с открытыми плечами, позволяла себе флиртовать с более молодыми коллегами. Об этом пишет портал 56orb.ru.