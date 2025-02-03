С двумя участниками СВО простились в Барде

Прощание с 21-летним Радионом Ахмаровым состоялось в субботу, 1 февраля. Молодой человек родился в Нижневартовске. После окончания девятого класса поступил в Нефтяной институт филиала Югорского государственного университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых скважин». В 2023 году был призван на срочную службу, которую проходил в Хабаровсе. Там он подписал контракт. В июле прошлого года его отправили в зону СВО. 4 декабря Радион погиб, спасая сослуживцев.