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Posted 3 февраля, 02:01

Published 3 февраля, 02:01

Modified 3 февраля, 02:03

Updated 3 февраля, 02:03

С двумя участниками СВО простились в Барде

С двумя участниками СВО простились в Барде

3 февраля 2025, 02:01
Фото: Администрация Бардымского муниципального округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Один из них погиб еще в начале декабря.

В Барде простились с двумя участниками СВО. Об этом в соцсетях сообщает администрация муниципалитета.

Прощание с 21-летним Радионом Ахмаровым состоялось в субботу, 1 февраля. Молодой человек родился в Нижневартовске. После окончания девятого класса поступил в Нефтяной институт филиала Югорского государственного университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых скважин». В 2023 году был призван на срочную службу, которую проходил в Хабаровсе. Там он подписал контракт. В июле прошлого года его отправили в зону СВО. 4 декабря Радион погиб, спасая сослуживцев.

31 января прошла церемония прощания с 39-летним Русланом Мустакимовым. Он родился в Баррде, учился в местной школе №2, потом — в училище №84. Работал вахтовым методом. О дате и обстоятельствах его гибели не сообщается.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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