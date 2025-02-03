С двумя участниками СВО простились в Барде

Posted 3 февраля, 02:01
Published 3 февраля, 02:01
Modified 3 февраля, 02:03
Updated 3 февраля, 02:03
В Барде простились с двумя участниками СВО. Об этом в соцсетях сообщает администрация муниципалитета.
Прощание с 21-летним Радионом Ахмаровым состоялось в субботу, 1 февраля. Молодой человек родился в Нижневартовске. После окончания девятого класса поступил в Нефтяной институт филиала Югорского государственного университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых скважин». В 2023 году был призван на срочную службу, которую проходил в Хабаровсе. Там он подписал контракт. В июле прошлого года его отправили в зону СВО. 4 декабря Радион погиб, спасая сослуживцев.
31 января прошла церемония прощания с 39-летним Русланом Мустакимовым. Он родился в Баррде, учился в местной школе №2, потом — в училище №84. Работал вахтовым методом. О дате и обстоятельствах его гибели не сообщается.