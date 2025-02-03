Следствие СКР проверит причины обрушения снега на женщину в Кизеле

По уточненным сведениям, после банкротства «ЖилСтройКомфорта», дом с обрушившимся снегом, находился в ведении «Престиж-Кизел». Это те же управляющие компании, которые обслуживали дом в Кизеле, где минувшим летом был взрыв бытового газа.