Следствие СКР проверит причины обрушения снега на женщину в Кизеле

Posted 3 февраля, 07:32
Published 3 февраля, 07:32
Modified 3 февраля, 07:37
Updated 3 февраля, 07:37
В Кизеле следователи СКР устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате схода снежной массы с крыши. Как сообщают в ведомстве, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Известно, что обслуживанием дома по адресу Кизел, ул. Пролетарская, 64, занимается ООО «ЖилСтройКомфорт», по другим данным — ООО «Престиж-Кизел».
По уточненным сведениям, после банкротства «ЖилСтройКомфорта», дом с обрушившимся снегом, находился в ведении «Престиж-Кизел». Это те же управляющие компании, которые обслуживали дом в Кизеле, где минувшим летом был взрыв бытового газа.
Предварительно установлено, что утром 3 февраля 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов произошел сход снега, в результате которого женщина, выходившая из подъезда указанного дома, получила травмы плечевого пояса. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, изымают документы в управляющей организации. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.