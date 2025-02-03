properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 07:32

Published 3 февраля, 07:32

Modified 3 февраля, 07:37

Updated 3 февраля, 07:37

Следствие СКР проверит причины обрушения снега на женщину в Кизеле

Следствие СКР проверит причины обрушения снега на женщину в Кизеле

3 февраля 2025, 07:32
Фото: properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
После падения глыбы льда на гражданку могут возбудить уголовное дело.

В Кизеле следователи СКР устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате схода снежной массы с крыши. Как сообщают в ведомстве, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Известно, что обслуживанием дома по адресу Кизел, ул. Пролетарская, 64, занимается ООО «ЖилСтройКомфорт», по другим данным — ООО «Престиж-Кизел».

По уточненным сведениям, после банкротства «ЖилСтройКомфорта», дом с обрушившимся снегом, находился в ведении «Престиж-Кизел». Это те же управляющие компании, которые обслуживали дом в Кизеле, где минувшим летом был взрыв бытового газа.

Предварительно установлено, что утром 3 февраля 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов произошел сход снега, в результате которого женщина, выходившая из подъезда указанного дома, получила травмы плечевого пояса. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев, изымают документы в управляющей организации. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В Кизеле снег упал с крыши жилого дома на женщину
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Кизел#Лед#Прокурор кизела
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика