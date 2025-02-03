«Уралкалий» анонсировал мероприятия в честь 100-летия Верхнекамского месторождения

На пресс-конференции были анонсированы мероприятия, которые пройдут в компании в юбилейный год. Готовится к премьерному показу трехсерийный документальный видеопроект «Соль земли». Под эгидой 100-летия для жителей Березников и Соликамска состоятся спортивные события, в музейно-выставочном центре «Уралкалия» и городских краеведческих музеях пройдут информационно-просветительские мероприятия, выставки, экскурсии. Школьники смогут принять участие в олимпиадах, интеллектуальных играх, классных часах. В Соликамске планируется разработка туристско-краеведческого маршрута с использованием интерактивных форм и театрализации.