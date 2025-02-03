В Березниках ищут подростков, закидавших Вечный Огонь снежками

В Березниках в субботу, 1 февраля, днем группа подростков закидала Вечный огонь на Мемориале Победы снежками, сообщил сегодня глава города Алексей Казаченко. По его словам, после того, как сигнал от очевидцев поступил на службу «112», специалисты Газпрома смогли зажечь огонь в течение 20 минут.