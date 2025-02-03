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Posted 3 февраля, 13:32

Published 3 февраля, 13:32

Modified 3 февраля, 14:02

Updated 3 февраля, 14:02

В Березниках ищут подростков, закидавших Вечный Огонь снежками

В Березниках ищут подростков, закидавших Вечный Огонь снежками

3 февраля 2025, 13:32
Фото: ТГ глава Березников Алексей Казаченко.
Глава Березников написал заявление в полицию о вандализме и просит жителей опознать подростков.

В Березниках в субботу, 1 февраля, днем группа подростков закидала Вечный огонь на Мемориале Победы снежками, сообщил сегодня глава города Алексей Казаченко. По его словам, после того, как сигнал от очевидцев поступил на службу «112», специалисты Газпрома смогли зажечь огонь в течение 20 минут.

Видео: ТГ глава Березников Алексей Казаченко.

«Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега… Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы», — сообщил Казаченко в своем Telegram-канале.

Он также указал, что подготовлено заявление в полицию. «Обращаюсь к березниковцам. Если узнали правонарушителей, напишите в комментариях или в личку», — просит сообщить глава Березников.

Журналист Properm.ru отправил запрос в полицию, как сообщили в пресс-службе главка, по данному факту сотрудниками отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводится проверка. Личность несовершеннолетнего устанавливается.

#Видео#Происшествия#Общество#Березники#Вандализм#Вечный огонь
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