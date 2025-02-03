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Posted 3 февраля, 09:48

Published 3 февраля, 09:48

Modified 3 февраля, 09:49

Updated 3 февраля, 09:49

В Березниках в троллейбусах внедрена бескондукторная система оплаты проезда

В Березниках в троллейбусах исчезли кондукторы

3 февраля 2025, 09:48
Фото: properm.ru.

В Березниках в троллейбусах внедрена бескондукторная система оплаты проезда

Оплатить проезд можно через валидаторы и по QR-коду.

С 1 февраля березниковские троллейбусы перешли на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Березников.

Оплата проезда будет производиться пассажирами самостоятельно через стационарные валидаторы, расположенные на стойках в салонах транспортных средств, также можно будет произвести оплату по QR-коду.

«В случае выявления правонарушений в транспорте, в том числе отказ безбилетных пассажиров произвести оплату проезда и сообщить свои данные для составления акта о выявлении административного правонарушения контролеры АО „ГорТрансРесурс“ на место происшествия будут вызываться сотрудники Росгвардии», — подчеркивают городские власти.

В Перми с середины апреля отменят оплату наличными в общественном транспорте.

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#Березники#Транспорт#Общественный транспорт#Оплата проезда#Оплата
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