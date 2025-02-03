В Березниках в троллейбусах исчезли кондукторы

Posted 3 февраля, 09:48
Published 3 февраля, 09:48
Modified 3 февраля, 09:49
Updated 3 февраля, 09:49
С 1 февраля березниковские троллейбусы перешли на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Березников.
Оплата проезда будет производиться пассажирами самостоятельно через стационарные валидаторы, расположенные на стойках в салонах транспортных средств, также можно будет произвести оплату по QR-коду.
«В случае выявления правонарушений в транспорте, в том числе отказ безбилетных пассажиров произвести оплату проезда и сообщить свои данные для составления акта о выявлении административного правонарушения контролеры АО „ГорТрансРесурс“ на место происшествия будут вызываться сотрудники Росгвардии», — подчеркивают городские власти.
В Перми с середины апреля отменят оплату наличными в общественном транспорте.