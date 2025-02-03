В Березниках в троллейбусах исчезли кондукторы

«В случае выявления правонарушений в транспорте, в том числе отказ безбилетных пассажиров произвести оплату проезда и сообщить свои данные для составления акта о выявлении административного правонарушения контролеры АО „ГорТрансРесурс“ на место происшествия будут вызываться сотрудники Росгвардии», — подчеркивают городские власти.