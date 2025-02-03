В честь бывшего тренера сборной России по баскетболу назовут пермский колледж

Posted 3 февраля, 07:55
Published 3 февраля, 07:55
Modified 3 февраля, 07:57
Updated 3 февраля, 07:57
Пермскому колледжу олимпийского резерва могут присвоить имя легендарного баскетболиста Сергея Белова. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Проект постановления о присвоении колледжу олимпийского резерва имени Сергея Белова внес в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин. Ранее с такой инициативой обратился коллектив учреждения. Проект постановления будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания в марте.
Сергей Белов — легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира. Был главным тренером ЦСКА в 1980-е годы, затем стал главным тренером сборной России по баскетболу, в октябре 1993 года он стал президентом Российской федерации баскетбола. В пермский «Урал-Грейт» Белов перешёл в 1999 году. Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России, дважды становился серебряным призёром первенства России по баскетболу, а в сезоне 2005/2006 «Урал-Грейт» выиграл европейский Кубок вызова ФИБА.
Сергей Александрович Белов ушел из жизни 3 октября 2013 года. Бывшему наставнику «Урал Грейта» было 70 лет. Ранее его именем хотели назвать планету 2009 SD101.