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Posted 3 февраля, 07:55

Published 3 февраля, 07:55

Modified 3 февраля, 07:57

Updated 3 февраля, 07:57

Пермский колледж олимпийского резерва назовут в честь наставника «Урал-Грейта»

В честь бывшего тренера сборной России по баскетболу назовут пермский колледж

3 февраля 2025, 07:55
Фото: РФБ.

Пермский колледж олимпийского резерва назовут в честь наставника «Урал-Грейта»

Ранее его именем назвали планету.

Пермскому колледжу олимпийского резерва могут присвоить имя легендарного баскетболиста Сергея Белова. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Проект постановления о присвоении колледжу олимпийского резерва имени Сергея Белова внес в краевой парламент губернатор Дмитрий Махонин. Ранее с такой инициативой обратился коллектив учреждения. Проект постановления будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания в марте.

Сергей Белов — легендарный советский баскетболист, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира. Был главным тренером ЦСКА в 1980-е годы, затем стал главным тренером сборной России по баскетболу, в октябре 1993 года он стал президентом Российской федерации баскетбола. В пермский «Урал-Грейт» Белов перешёл в 1999 году. Под его руководством клуб дважды выиграл чемпионат России, дважды становился серебряным призёром первенства России по баскетболу, а в сезоне 2005/2006 «Урал-Грейт» выиграл европейский Кубок вызова ФИБА.

Сергей Александрович Белов ушел из жизни 3 октября 2013 года. Бывшему наставнику «Урал Грейта» было 70 лет. Ранее его именем хотели назвать планету 2009 SD101.

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#Спорт#Баскетбол#Урал грейт#Сергей белов
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