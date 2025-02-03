В Кизеле снег упал с крыши жилого дома на женщину

Жители Кизела не раз жаловались на работу ООО «ЖилСтройКомфорт». «Как заставить эту компанию не просто собирать с нас плату, а ещё и работать? На днях с крыши упала глыба льда. Хорошо, что никто ее пострадал. Даже лед не убрали с крыльца, ждали пока сам растает. Сегодня пыталась выйти в магазин, провалилась, промочила ноги и вернулась домой», — писала одна из пользовательниц в паблике «МОЙ ГОРОД — КИЗЕЛ!» в марте 2023 года.