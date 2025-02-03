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Posted 3 февраля, 06:53

Published 3 февраля, 06:53

Modified 3 февраля, 06:55

Updated 3 февраля, 06:55

В Кизеле снег упал с крыши жилого дома на женщину

В Кизеле снег упал с крыши жилого дома на женщину

3 февраля 2025, 06:53
Фото: Изображение Midjourney.
Прокуратура проводит проверку.

В Кизеле снег упал с крыши дома по адресу ул. Пролетарская, 64 на женщину, проходившую мимо. Прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 3 февраля. Женщина-пешеход получила травму плеча, ей оказана необходимая медицинская помощь. По данным сайта «Управляем вместе», домом по адресу Кизел, ул. Пролетарская, 64, управляет ООО «ЖилСтройКомфорт». По указанным номерам телефона компании никто не отвечает.

«Надзорный орган даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации по содержанию общедомового имущества. По результатам будет принят комплекс мер реагирования», — сообщает прокуратура.

Жители Кизела не раз жаловались на работу ООО «ЖилСтройКомфорт». «Как заставить эту компанию не просто собирать с нас плату, а ещё и работать? На днях с крыши упала глыба льда. Хорошо, что никто ее пострадал. Даже лед не убрали с крыльца, ждали пока сам растает. Сегодня пыталась выйти в магазин, провалилась, промочила ноги и вернулась домой», — писала одна из пользовательниц в паблике «МОЙ ГОРОД — КИЗЕЛ!» в марте 2023 года.

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#Чп#Прокуратура#Кизел#Снег упал
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