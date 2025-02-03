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Posted 3 февраля, 06:01

Published 3 февраля, 06:01

Modified 3 февраля, 06:03

Updated 3 февраля, 06:03

В мэрии Перми объяснили, почему жители Паркового не успевают сесть в автобус

В мэрии Перми объяснили, почему жители Паркового не успевают сесть в автобус

3 февраля 2025, 06:01
Фото: properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Маломобильные люди не всегда успевают попасть в нужный автобус

В пермском дептрансе объяснили, почему остановочный комплекс «Микрорайон Парковый» расположен в одном месте, а автобусы останавливаются в другом. Проблема в торговом павильоне.

«На остановочном пункте „Микрорайон Парковый“ имеется торговый павильон, который препятствует установке остановочного павильона в соответствии с нормативным отступом от края проезжей части. В связи с этим, остановочный павильон смещен в конец посадочной площадки, в пределах которой водители обязаны совершать посадку и высадку пассажиров», — объяснили в мэрии.

Ранее пермяки жаловались, что автобусы не доезжают до остановки «микрорайон Парковый» несколько метров. В результате в часы пик на тротуаре скапливается настоящая толпа. Когда подъезжают одновременно несколько автобусов, людям приходится буквально бежать, чтобы попасть в свой. Иногда маломобильные граждане — например, мамы с маленькими детьми и пожилые люди с проблемами со здоровьем — не успевают попасть в нужный транспорт. Ситуация усугубляется снежной кашей на тротуаре.

«Остановочный пункт имеет достаточно длинную посадочную площадку для возможности приема большого количества транспорта. В таких условиях автобусы распределяются вдоль всей площадки в зависимости от загрузки», — пояснили в дептрансе. Однако как в таких условиях увидеть номер автобуса и успеть в него запрыгнуть малобильным гражданам, в мэрии пока не ответили.

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#Пермская езда#Остановки#Парковый#Общественный транспорт
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