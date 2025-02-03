В Перми продается подожжённый офис «Единой России»

Posted 3 февраля, 03:30
Published 3 февраля, 03:30
Modified 3 февраля, 03:32
Updated 3 февраля, 03:32
В Перми выставили на продажу бывший офис «Единой России» по адресу ул. Плеханова, 12. Тот самый, за поджог которого сейчас судят мать и дочь.
Объявление о продаже помещения появилось на Авито, на него обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Офис площадью 366,1 кв. метров продается за 43,9 млн рублей. Продавец обещает новую чистовую отделку — сейчас там идет ремонт.
Помещение принадлежит пермскому социологу и бизнесмену Александру Ноде. «Да, Единая Россия приняла решение о переезде в более просторную локацию. При этом мы сохраняем рабочие партнерские отношения с реготделением. Что касается помещения — это отличный вариант для бизнеса со своей парковкой, уверен, оно вскоре найдет нового арендатора», — пояснил он.
Напомним, в октябре прошлого года две женщины — мать и дочь Наталья и Екатерина Дегтянниковы — пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Их задержали спустя сутки после ночного поджога офиса «Единой России». Подозреваемым было предъявлено обвинение в умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).