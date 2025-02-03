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Posted 3 февраля, 03:30

Published 3 февраля, 03:30

Modified 3 февраля, 03:32

Updated 3 февраля, 03:32

В Перми продается подожжённый офис «Единой России»

В Перми продается подожжённый офис «Единой России»

3 февраля 2025, 03:30
Фото: properm.ru.
Расследование уголовного дела о поджоге продолжается.

В Перми выставили на продажу бывший офис «Единой России» по адресу ул. Плеханова, 12. Тот самый, за поджог которого сейчас судят мать и дочь.

Объявление о продаже помещения появилось на Авито, на него обратил внимание «Коммерсант-Прикамье». Офис площадью 366,1 кв. метров продается за 43,9 млн рублей. Продавец обещает новую чистовую отделку — сейчас там идет ремонт.

Помещение принадлежит пермскому социологу и бизнесмену Александру Ноде. «Да, Единая Россия приняла решение о переезде в более просторную локацию. При этом мы сохраняем рабочие партнерские отношения с реготделением. Что касается помещения — это отличный вариант для бизнеса со своей парковкой, уверен, оно вскоре найдет нового арендатора», — пояснил он.

Напомним, в октябре прошлого года две женщины — мать и дочь Наталья и Екатерина Дегтянниковы — пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Их задержали спустя сутки после ночного поджога офиса «Единой России». Подозреваемым было предъявлено обвинение в умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

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#Продажа#Единая россия#Поджог
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