В Перми продается подожжённый офис «Единой России»

Напомним, в октябре прошлого года две женщины — мать и дочь Наталья и Екатерина Дегтянниковы — пришли с семью бутылками «коктейля Молотов» и баллоном — газовой горелкой к зданию офиса «Единой России» на ул. Плеханова, 12. Дочь начала разбивать окна, мать зажигала бутылки и бросала их. Их задержали спустя сутки после ночного поджога офиса «Единой России». Подозреваемым было предъявлено обвинение в умышленной порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).