В Перми ветераны СВО смогут через МФЦ подать заявление на санаторно-курортное лечение

Участники специальной военной операции могут получить широкий спектр услуг в многофункциональных центрах. С октября прошлого года все филиалы предлагают военнослужащим и их семьям возможность получить справку, подтверждающую статус участника спецоперации. Для этого достаточно иметь с собой паспорт и СНИЛС. Если справку запрашивают родственники, им также нужно будет представить документы, подтверждающие родственную связь. Обычно на предоставление услуги уходит пять рабочих дней, однако в случае необходимости проведения дополнительной проверки этот срок может быть продлен до 30 календарных дней.