В Перми ветераны СВО смогут через МФЦ подать заявление на санаторно-курортное лечение

Posted 3 февраля, 09:00
Published 3 февраля, 09:00
Modified 3 февраля, 09:00
Updated 3 февраля, 09:00
Санаторно-курортное лечение можно будет проходить один раз в год. Длительность медицинской реабилитации составит от 21 до 23 дней, а санаторно-курортного лечения — до 21 дня. Участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или имеющие инвалидность I группы, имеют право на лечение вне очереди.
Чтобы оформить направление на санаторно-курортное лечение, ветеранам специальной военной операции необходимо обратиться в любое отделение МФЦ в Пермском крае. При подаче заявления потребуется предъявить паспорт и медицинские документы, которые подтверждают необходимость лечения и отсутствие противопоказаний. Социальный фонд обязан рассмотреть заявку в течение двух рабочих дней.
Глава ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов отметил, что прием заявлений от участников специальной военной операции в МФЦ был организован, чтобы у людей была возможность в комфортной обстановке и в удобное время оформить меры поддержки. Процесс получения услуги стал максимально простым для заявителей. Результат заявителю будет направлен одним из выбранных способов — по электронной или обычной почте, а также можно получить его при личном обращении в клиентскую службу СФР.
Участники специальной военной операции могут получить широкий спектр услуг в многофункциональных центрах. С октября прошлого года все филиалы предлагают военнослужащим и их семьям возможность получить справку, подтверждающую статус участника спецоперации. Для этого достаточно иметь с собой паспорт и СНИЛС. Если справку запрашивают родственники, им также нужно будет представить документы, подтверждающие родственную связь. Обычно на предоставление услуги уходит пять рабочих дней, однако в случае необходимости проведения дополнительной проверки этот срок может быть продлен до 30 календарных дней.
Кроме того, жители Пермского края могут получить в офисах «Мои документы» консультации по вопросам службы по контракту. Сотрудники центров окажут помощь в заполнении необходимых документов и ответят на все возникающие вопросы относительно требований к кандидатам, условий поступления и программ поддержки как участников специальной военной операции, так и их семей.