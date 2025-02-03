В Пермском крае хотят назначить нового министра ЖКХ. Кто это?

Posted 3 февраля, 08:31
Published 3 февраля, 08:31
Modified 3 февраля, 11:51
Updated 3 февраля, 11:51
Министром ЖКХ Пермского края может стать заместитель генерального директора краевого Управления капитального строительства Наталья Киселева. Однако сейчас обязанности главы ведомства исполняет другой человек.
О том, что Киселева может занять министерский пост, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В данный момент она трудится замом генерального директора регионального управления капитального строительства, в котором курирует реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета.
В 2015–2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда, но победу не одержала. В свое время она работала в администрациях Лысьвенского района и Лысьвенского округа. В управлении ЖКХ Перми возглавляла отдел капремонта. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда капремонта, затем до 2021 года была начальником управления жилищных отношений администрации Перми. В начале 2023 года Наталья Киселева участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до последнего этапа отбора, но победил Владимир Хлебников.
Предыдущий министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артем Балахнин покинул должность. Он занял пост замглавы Перми, отвечающего за коммунальный блок. Исполняющей обязанности руководителя министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края стала Александра Колчанова, сообщает газета «Звезда».