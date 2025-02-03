properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 февраля, 08:31

Published 3 февраля, 08:31

Modified 3 февраля, 11:51

Updated 3 февраля, 11:51

Министром ЖКХ Пермского края может стать замглавы Фонда капитального ремонта

В Пермском крае хотят назначить нового министра ЖКХ. Кто это?

3 февраля 2025, 08:31

Министром ЖКХ Пермского края может стать замглавы Фонда капитального ремонта

Сюжет
Коммунальный рай
Предыдущий министр ушел работать в мэрию.

Министром ЖКХ Пермского края может стать заместитель генерального директора краевого Управления капитального строительства Наталья Киселева. Однако сейчас обязанности главы ведомства исполняет другой человек.

О том, что Киселева может занять министерский пост, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. В данный момент она трудится замом генерального директора регионального управления капитального строительства, в котором курирует реализацию проектов с привлечением средств федерального бюджета.

В 2015–2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда, но победу не одержала. В свое время она работала в администрациях Лысьвенского района и Лысьвенского округа. В управлении ЖКХ Перми возглавляла отдел капремонта. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда капремонта, затем до 2021 года была начальником управления жилищных отношений администрации Перми. В начале 2023 года Наталья Киселева участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до последнего этапа отбора, но победил Владимир Хлебников.

Предыдущий министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артем Балахнин покинул должность. Он занял пост замглавы Перми, отвечающего за коммунальный блок. Исполняющей обязанности руководителя министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края стала Александра Колчанова, сообщает газета «Звезда».

Читайте также:
В Закамске отключили горячую воду. Возможны проблемы с отоплениемВ департаменте ЖКХ Перми назначен новый зам руководителяВ 23 дома в Перми после коммунальной аварии вернулось отопление. Что еще с тремя?
#Коммунальный рай#Кадровые перестановки#Жкх#Правительство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика