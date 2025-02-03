В Пермском крае хотят назначить нового министра ЖКХ. Кто это?

В 2015–2016 годах Наталья Киселева участвовала в первом конкурсе на должность гендиректора фонда, но победу не одержала. В свое время она работала в администрациях Лысьвенского района и Лысьвенского округа. В управлении ЖКХ Перми возглавляла отдел капремонта. В 2017 году была назначена заместителем директора фонда капремонта, затем до 2021 года была начальником управления жилищных отношений администрации Перми. В начале 2023 года Наталья Киселева участвовала в конкурсе на должность директора краевого фонда капремонта и дошла до последнего этапа отбора, но победил Владимир Хлебников.