В Пермском крае вместо съеденных уссурийским полиграфом пихт посадят ели и сосны

На данный момент пораженных деревья уже вырубили на территории Добрянского, Пермского, Осинского и Чайковского лесничеств общей площадью 115,7 га. Было удалено 14,7 тысячи кубометров поврежденной древесины. На 2025 год запланирована вырубка еще 168,1 га насаждений, пораженных уссурийским полиграфом. Основные работы будут проводиться на территории Добрянского городского округа, где предстоит вырубка на площади 86,5 га.