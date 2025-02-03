В Пермском крае вместо съеденных уссурийским полиграфом пихт посадят ели и сосны

Posted 3 февраля, 10:22
Published 3 февраля, 10:22
Modified 3 февраля, 10:25
Updated 3 февраля, 10:25
В Пермском крае на месте съеденных уссурийским полиграфом пихт будут высаживать ели и сосны. Об этом со ссылкой на региональное Минрироды сообщает ИА «Текст».
Леса будут восстанавливать на местах санитарной вырубки пихты, пораженной жуком-короедом. Основной лесообразующей породой Пермского края является ель, поэтому для лесовосстановительных работ в местах вырубки будет выбрана хвойная порода — ель или сосна. Работы будут проводиться на каждом лесном участке после завершения рубки.
На данный момент пораженных деревья уже вырубили на территории Добрянского, Пермского, Осинского и Чайковского лесничеств общей площадью 115,7 га. Было удалено 14,7 тысячи кубометров поврежденной древесины. На 2025 год запланирована вырубка еще 168,1 га насаждений, пораженных уссурийским полиграфом. Основные работы будут проводиться на территории Добрянского городского округа, где предстоит вырубка на площади 86,5 га.
В зимний период уссурийский полиграф не активен. Он зимует под корой деревьев. Так, вредитель способен переносить очень низкие температуры до -50°С, говорит Иванчина. Активен он при положительных температурах, вылет весной из-под коры наиболее благоприятен, когда температура достигает +15°С.
Уссурийский полиграф появился в Пермском крае в 2022 году. Самым эффективным способом его уничтожения остается санитарная рубка больных деревьев.