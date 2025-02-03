В Прикамье расследуют четыре уголовных дела о финансировании терроризма и экстремизма

В 2021 году за поддержку террористов осудили жителя Чайковского Антона Голда, в апреле 2021 года он был обвинен по ст. 205.1 ч.1.1 УК РФ — занимался пропагандой и финансированием террористов, сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю. Центральный военный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, три из них он проведет в тюрьме, остальные шесть лет — в колонии особого режима.