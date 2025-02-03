В Прикамье расследуют четыре уголовных дела о финансировании терроризма и экстремизма

Posted 3 февраля, 08:44
Published 3 февраля, 08:44
Modified 3 февраля, 08:46
Updated 3 февраля, 08:46
В 2023–2024 годах правоохранительными органами края выявлен один факт незаконного финансирования экстремистской деятельности и три случая финансирования терроризма, сообщается в ведомственном издании «Вестник прокуратуры Пермского края».
Как утверждают в ведомстве, по всем четырем уголовным делам, связанным с незаконным перечислением денег, следствие еще не завершено.
Как разъясняется в публикации, в первом случае речь идет о перечислении денег (или иной помощи) на территорию Украины. В трех случаях финансирования терроризма — о переводе средств на счета сторонников террористических организаций.
«Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, финансированием экстремистской деятельности следует признавать наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц)».
В 2023 году в Пермском крае по подозрению в госизмене задержали сотрудника одного из российских коммерческих банков. Возбуждено уголовное дело, сообщают в ФСБ. В декабре прошлого года он был осужден в Москве к 13 годам колонии строгого режима. Уроженец Прикамья перевёл деньги на счет одной кредитно-финансовой организаций Украины «в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации».
В 2021 году за поддержку террористов осудили жителя Чайковского Антона Голда, в апреле 2021 года он был обвинен по ст. 205.1 ч.1.1 УК РФ — занимался пропагандой и финансированием террористов, сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю. Центральный военный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы, три из них он проведет в тюрьме, остальные шесть лет — в колонии особого режима.