В России необходима реформа сферы негосударственной экспертизы

Результаты таких экспертиз могут существенно влиять как на исход уголовных дел, так и на жизнь множества людей. АЭР выступила с предложением о разработке единых стандартов для работы негосударственных экспертов. В частности, это касается проведения экспертиз через государственную информационную платформу, обеспечения контроля при загрузке выводов в ЕГРЗ и возможности оспаривания решений экспертов государственными органами контроля.