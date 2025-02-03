В России необходима реформа сферы негосударственной экспертизы

Posted 3 февраля, 11:50
Published 3 февраля, 11:50
Modified 3 февраля, 11:52
Updated 3 февраля, 11:52
Результаты таких экспертиз могут существенно влиять как на исход уголовных дел, так и на жизнь множества людей. АЭР выступила с предложением о разработке единых стандартов для работы негосударственных экспертов. В частности, это касается проведения экспертиз через государственную информационную платформу, обеспечения контроля при загрузке выводов в ЕГРЗ и возможности оспаривания решений экспертов государственными органами контроля.
Заместитель министра строительства Сергей Музыченко поддержал инициативы АЭР и сообщил о подготовке ведомством изменений в Градостроительный кодекс РФ. Поправки касаются контроля негосударственной строительно-технической экспертизы (СТЭ).
В настоящее время частные компании все еще могут проводить СТЭ в рамках уголовного процесса. К примеру, уголовное дело против Руслана Алиева, руководителя проектной компании «МСИ», уже прошло Измайловский суд первой инстанции. Алиев находится в СИЗО, сообщает обозреватель издания versia.ru Николай Ольхин. Следствие считает, что его организация не выполнила проектные работы по заказу ООО «Оптрон».
Считается, что основная цель «проекта» заключалась в хищении финансовых средств. К делу прилагается независимая экспертиза, выполненная экспертом В. В. Башеном из Новомосковской строительной организации (НСО). Его задача заключалась в проверке, действительно ли выполнялись работы, указанные в материалах дела. Сторона защиты полагает, что выводы эксперта нельзя считать объективными.
В данной ситуации обязательная государственная судебно-техническая экспертиза могла бы оказать значительное влияние на процесс. Суд, следственные органы и защита находятся в нелегком положении из-за недоработок, в том числе со стороны Минстроя РФ. В аналогичной ситуации сейчас окажется и Московский городской суд, куда была подана апелляция по делу Алиева.
По словам адвоката Шоты Горгадзе, поразительно, как, не проверив результаты экспертизы, проведенной негосударственной организацией, вынесли обвинительный приговор без достаточных оснований.
Этот случай подчеркивает необходимость законодательных решений, позволяющих судам проводить судебно-техническую экспертизу при рассмотрении уголовных дел.