Posted 3 февраля, 13:14
Published 3 февраля, 13:14
Modified 3 февраля, 14:35
Updated 3 февраля, 14:35
Задержан глава администрации подшефного Пермскому краю Северодонецка Николай Моргунов. Чиновника обвиняют в разбое, участии в банде и похищении человека, сообщает пресс-служба Следкома.
Следствием на основании материалов ФСБ России и МВД России установлено, что задержанный с мая 2014 года принимал активное участие в формировании и поддержке «устойчивой вооруженной группы».
Моргунов, будучи на тот момент «главой администрации городского округа Брянка Луганской Народной Республики», обладал полным объемом информации обо всех объектах недвижимости и значимых предприятиях города, об их фактических и номинальных владельцах, финансовом состоянии обеспеченных горожан, предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение.
Моргунов задержан следственными органами Следственного комитета по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 209 УК РФ (участие в банде), п. «а» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой) и п. «а» ч.3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное организованной группой).
На данном этапе следователями расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, шести фактах похищений людей, четырёх разбойных нападениях, двух вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6 млн 200 тыс. рублей, за совершение которых арестованы и привлекаются к уголовной ответственности главарь и участники устойчивой вооруженной группы.
Все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними.
В ближайшее время Моргунов будет доставлен для его допроса и проведения следственных действий. Следователи продолжают сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Моргунова.
Несколько пермских чиновников, в частности, Юрий Крестьянников, бывший глава Краснокамска, работали в Северодонецке, под началом Моргунова.