Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования истории со снегом в Кизеле

Напомним, что в Кизеле следователи СКР устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате схода снега. Как сообщают в ведомстве, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Известно, что обслуживанием дома по адресу Кизел, ул. Пролетарская, 64, занимается ООО «ЖилСтройКомфорт», по другим данным — ООО «Престиж-Кизел».