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Posted 4 февраля, 12:49

Published 4 февраля, 12:49

Modified 4 февраля, 12:50

Updated 4 февраля, 12:50

Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование травмы жительницы Кизела

Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования истории со снегом в Кизеле

4 февраля 2025, 12:49
Фото: properm.ru.

Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование травмы жительницы Кизела

Сюжет
Коммунальный рай
Женщина была травмирована 3 февраля упавшим с крыши снегом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании женщины в результате схода снега с крыши дома в Кизеле. Об этом сообщает пресс-служб ведомства.

Напомним, что в Кизеле следователи СКР устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате схода снега. Как сообщают в ведомстве, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Известно, что обслуживанием дома по адресу Кизел, ул. Пролетарская, 64, занимается ООО «ЖилСтройКомфорт», по другим данным — ООО «Престиж-Кизел».

По уточненным сведениям, после банкротства «ЖилСтройКомфорта», дом с обрушившимся снегом, находился в ведении «Престиж-Кизел». Это те же управляющие компании, которые обслуживали дом в Кизеле, где минувшим летом был взрыв бытового газа.

Предварительно установлено, что утром 3 февраля с крыши одного из многоквартирных домов произошел сход снега, в результате которого женщина, выходившая из подъезда указанного дома, получила травмы плечевого пояса. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

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