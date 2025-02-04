Александр Бастрыкин заинтересовался ходом расследования истории со снегом в Кизеле

Posted 4 февраля, 12:49
Published 4 февраля, 12:49
Modified 4 февраля, 12:50
Updated 4 февраля, 12:50
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о травмировании женщины в результате схода снега с крыши дома в Кизеле. Об этом сообщает пресс-служб ведомства.
Напомним, что в Кизеле следователи СКР устанавливают обстоятельства травмирования женщины в результате схода снега. Как сообщают в ведомстве, проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Известно, что обслуживанием дома по адресу Кизел, ул. Пролетарская, 64, занимается ООО «ЖилСтройКомфорт», по другим данным — ООО «Престиж-Кизел».
По уточненным сведениям, после банкротства «ЖилСтройКомфорта», дом с обрушившимся снегом, находился в ведении «Престиж-Кизел». Это те же управляющие компании, которые обслуживали дом в Кизеле, где минувшим летом был взрыв бытового газа.
Предварительно установлено, что утром 3 февраля с крыши одного из многоквартирных домов произошел сход снега, в результате которого женщина, выходившая из подъезда указанного дома, получила травмы плечевого пояса. Ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.