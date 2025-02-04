«Анапа, мы не прощаемся, мы говорим: „До свидания! „“ Как пермячка очищала пляжи

Posted 4 февраля, 06:35
Published 4 февраля, 06:35
Modified 4 февраля, 06:48
Updated 4 февраля, 06:48
Елена Выголова — многодетная мама, жительница Перми, как она про себя говорит — «уралочка в тридевятом поколении». Еще она эколог, даже экопросветитель, ратует за раздельный сбор мусора (и вообще за минимизацию мусора на Земле), активно принимает участие в мероприятиях, связанных с озеленением и сохранением биоразнообразия на нашей планете.
Елена рассказывает, после того, как в Керченском проливе затонули два танкера с мазутом, и стало понятно, что это экологическая катастрофа, она, увидев, как волонтеры едут спасать природу, тоже загорелась этой идеей. «Если есть возможность помочь, надо помочь», — говорит Лена. Она нашла в интернете единомышленников, которые рассудили так же — «если есть возможность помочь — надо помочь» — и собрались в поездку на автобусе.
На трансфер собирали с миру по нитке, в том числе свои средства вносили. «Спонсоров, кто бы взял хотя бы организацию проезда нашей группы к месту ЧС и обратно, увы, для нас не нашлось», — рассказывает Елена. Получилась сборная команда Пермь + Ижевск (Удмуртия). Всего 29 человек. Ехали вперед 42 часа. Без длительных остановок и ночевок (то есть ночевали в автобусе), обратно — примерно также.
В Анапе волонтеров разместили в гостинице, расселили по номерам по четыре человека в каждом. В гостинице кормили 2 раза в день, завтрак и ужин. А обед был на полевой кухне — в зоне производства работ. Елена рассказывает, что работа организована по-разному. После того, как катастрофу признали катастрофой (после присвоения статуса ЧС) основной распределительный центр и центр управления — это МЧС. «Мы сразу регистрировались на платформе Добро.рф и ехали туда в качестве экоспасателей — на очистку загрязненных территорий», — объясняет Елена.
Есть отдельные волонтеры, которые занимаются, например, реабилитацией животных (птиц). Среди них много ветеринаров и орнитологов. Животных от мазута отмыть непросто. Птиц, например, крахмалят специальным составом, моют, сушат, поят сорбентами, после этого некоторое время они должны провести «в реабилитации», их нельзя сразу отпускать на волю.
Елена с другими членами группы занимались очисткой территорий — пляжей. Работа нудная, тяжелая, физическая. Надо в буквальном смысле — перебирать песчинки — с помощью лопат, совков и сит для просеивания песка от включений мазута.
Пермяки придумали использовать совки для кошачьего туалета. «Я когда в первый день вышла на пляж и стала собирать в песке лепешечки мазута руками, поняла, что совок для кошачьего туалета тут самое подходящее, — рассказала Елена. — В тот момент ювелирная работа мне показалась уместнее, чем сгребать большое количество песка совковой лопатой».
В комментариях на странице Елене уже написали «добрые люди», мол, подумала бы о детях, страшно же работать с песком, в котором опасное токсичное вещество. Но все волонтеры работают в специальных защитных костюмах, перчатках, респираторах. Елена говорит, что страшно не было вообще. Было «вполне терпимо». Пермячка признается, что с непривычки тяжело работать в респираторе. Но работали примерно два часа до обеда и два часа после. Перерыв на обед примерно час. В конце дня готовили отчет — сколько мешков загрязненного мазутом песка было собрано группой.
Лена ни разу не была в окрестностях Анапы. Песчаные пляжи Витязево, одного из наиболее популярных «детских» курортов (сюда приезжают семьи с детьми, много детских лагерей и санаториев) произвели на нее огромное впечатление. «Какие у нас в стране есть роскошные песчаные пляжи! — восхищенно рассказывает Елена. — Я была глубоко поражена широтой и красотой этих пляжей и заповедных дюн Витязево, Благовещенской и Тамани».
Что говорят местные? Ведь это для них не только экологическая, но и экономическая катастрофа. Что будет с туристическим сезоном, со временем их основных заработков? По словам Елены, люди, кажется, разделились на два лагеря: «Есть те, кто считает, что всё пропало. И туристический сезон — главный кормилец местного населения — утонул вместе со злосчастными танкерами. А есть те, кто уверенно говорит: „Да это же русские люди! Их ничего не остановит, приедут!““.
Местные власти, по словам волонтеров, стали более активны и помогают тем, кто приехал помочь природе, тем более что теперь это не трагедия отдельно взятых поселков Краснодарского края, это ЧС федерального значения, и администрации всех уровней включены в работу. Но нерациональность принимаемых решений, по словам Елены, периодически огорчает.
«Мы вручную перелопачиваем пляжи по всей ширине. Или уже загоняем технику и просеиваем весь песок с помощью механизированных средств, оставляя людей только в труднодоступных для техники местах (у уреза воды, в дюнах)», — объясняет она. А сейчас на берегах все вперемешку, люди, техника… «Первое, что мы увидели, выйдя на ближайший к нашей гостинице пляж, — это люди в белых СИЗах с лопатами и мешками, трактор с ковшом (который сгружает мешки с песком), а в песке — лепёхи мазута, вымываемые волной», — вспоминает Елена.
Она говорит, что поездка обогатила ее жизнь не только причастностью к доброму делу, но и знакомством «с новыми и очень классными людьми». По словам пермячки, вокруг они встречали только отзывчивость. «Местные для нас и концерты устраивали, и даже подвозили бесплатно, если нужно, и всякую посильную помощь предлагали», — с теплотой отзывается Елена. Песчаные пляжи Анапы приняли на себя основной удар экологической катастрофы. И хотя работа по рекультивации пляжей ведется довольно активно, потребуется ещё немало времени до полного восстановления нашего общего природного наследия.
«Насколько мне известно, — рассказывает Елена, — сейчас готовится проект рекультивации песчаных пляжей, предполагающий замену загрязненного песка вновь добытым в карьерах. Это вопрос примерно на год. Хуже дела обстоят на галечных и диких пляжах, куда нет возможности загнать технику. Там люди только вручную собирают и отмывают камни».
Дорога из Перми в Анапу и обратно заняла четыре дня, работа на пляжах — семь дней. На участке пляжа в Благовещенской (примерно 2 км) в разные периоды трудилось разное количество людей. От 50 до нескольких сотен. Группа из Пермского края и Удмуртии составила 29 человек. На месте волонтеров принимало и координировало — Всероссийское экологическое движение «Экосистема».
Поедет ли Елена на море? «Море остается морем. С его целебным воздухом, неповторимыми ароматами, которые ощущаешь, кажется, километров за 100 до побережья. С его потрясающими воображение восходами и закатами», — рассуждает Елена, вспоминая, что одно из сильнейших впечатлений детства для неё было впервые увиденное Черное море.
Их команда волонтеров даже придумала, почему все равно стоит приехать на море, даже если не получится нежиться на пляжах (а до 2026 года точно не получится, нельзя, это опасно). «Есть тут чем заняться любителям активного туризма, „созерцательных“ прогулок и интенсивных вело-, мото-, пеших походов и конечно, экопоходов», — говорит Елена. Сукко — с его красивейшим озером, рукотворным прудом, в котором вот уже 90 лет растут нетипичные для данной зоны кипарисы. Большой Утриш — с можжевеловыми склонами, черными галечными пляжами и небольшим, но гордым маяком на самом кончике утеса. Су-Псех — с его высокими мысами (800 ступеней), оранжевым мандарином солнца, утопающим в море, вкусными пиццами из печи и приветливыми таксистами.
«Каждый волен сам принимать решение, где и как проводить свои лучшие дни. Но как сказала моя, здесь обретенная, подруга, — никогда не думала, что захочу поехать в Анапу, но сейчас посмотрела на неё с совсем новой, безумно интересной, стороны. Город-курорт Анапа, теперь ты навсегда в нашем сердце. Мы не прощаемся, а говорим: „До свидания!““ — говорит Елена. И показывает, какими чудными закатами и рассветами они были награждены за свой труд.