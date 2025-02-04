«Анапа, мы не прощаемся, мы говорим: „До свидания! „“ Как пермячка очищала пляжи

Что говорят местные? Ведь это для них не только экологическая, но и экономическая катастрофа. Что будет с туристическим сезоном, со временем их основных заработков? По словам Елены, люди, кажется, разделились на два лагеря: «Есть те, кто считает, что всё пропало. И туристический сезон — главный кормилец местного населения — утонул вместе со злосчастными танкерами. А есть те, кто уверенно говорит: „Да это же русские люди! Их ничего не остановит, приедут!““.