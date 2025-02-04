Антимонопольная служба оштрафует «Пятерочку» за рекламу акции с турами в Турцию

Основанием для решения стало нарушение части 7 статьи 5 Закона «О рекламе», связанное с сокрытием важных условий акции. В рамках акции клиенты, совершившие покупки на сумму от 600 рублей, получали скретч-карты с призами и возможность выиграть одну из пяти поездок в Турцию. Однако, как выяснилось, реклама на чеках из «Пятерочки» не содержала ключевого условия: необходимости регистрировать покупки через портал Федеральной налоговой службы (ФНС). Это привело к конфликту: покупатель, отправивший жалобу в ФАС, не смог зарегистрировать чек ни самостоятельно, ни через директора магазина. Многочисленные попытки завершались техническими ошибками, что подтвердили приложенные скриншоты.