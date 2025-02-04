Антимонопольная служба оштрафует «Пятерочку» за рекламу акции с турами в Турцию

Posted 4 февраля, 09:02
Published 4 февраля, 09:02
Modified 4 февраля, 09:04
Updated 4 февраля, 09:04
Основанием для решения стало нарушение части 7 статьи 5 Закона «О рекламе», связанное с сокрытием важных условий акции. В рамках акции клиенты, совершившие покупки на сумму от 600 рублей, получали скретч-карты с призами и возможность выиграть одну из пяти поездок в Турцию. Однако, как выяснилось, реклама на чеках из «Пятерочки» не содержала ключевого условия: необходимости регистрировать покупки через портал Федеральной налоговой службы (ФНС). Это привело к конфликту: покупатель, отправивший жалобу в ФАС, не смог зарегистрировать чек ни самостоятельно, ни через директора магазина. Многочисленные попытки завершались техническими ошибками, что подтвердили приложенные скриншоты.
По мнению экспертов Пермского УФАС, отсутствие информации о проверке чеков через ФНС вводило потребителей в заблуждение, лишая их реального шанса на участие в акции. «Рекламодатель обязан четко указывать все условия, особенно если они требуют действий за пределами магазина», — отметили в ведомстве.
Компания ООО «АГРОТОРГ», управляющая сетью «Пятерочка», будет привлечена к административной ответственности. Размер штрафа составит от 100 до 500 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.
Часть 7 статьи 5 Закона «О рекламе» запрещает распространение недостоверной информации, включая умолчание существенных сведений, влияющих на решение потребителя. Нарушителям грозят не только штрафы, но и приостановка деятельности до устранения недостатков. Этот случай подчеркивает важность прозрачности рекламных условий, особенно в розничной торговле, где акции часто становятся инструментом привлечения клиентов.