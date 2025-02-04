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Posted 4 февраля, 09:02

Published 4 февраля, 09:02

Modified 4 февраля, 09:04

Updated 4 февраля, 09:04

Антимонопольная служба оштрафует «Пятерочку» за рекламу акции с турами в Турцию

Антимонопольная служба оштрафует «Пятерочку» за рекламу акции с турами в Турцию

4 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.
Региональное управление ФАС признало незаконной рекламную кампанию сети «Пятерочка», в ходе которой покупателям обещали участие в розыгрыше путевок и гарантированные призы.

Основанием для решения стало нарушение части 7 статьи 5 Закона «О рекламе», связанное с сокрытием важных условий акции. В рамках акции клиенты, совершившие покупки на сумму от 600 рублей, получали скретч-карты с призами и возможность выиграть одну из пяти поездок в Турцию. Однако, как выяснилось, реклама на чеках из «Пятерочки» не содержала ключевого условия: необходимости регистрировать покупки через портал Федеральной налоговой службы (ФНС). Это привело к конфликту: покупатель, отправивший жалобу в ФАС, не смог зарегистрировать чек ни самостоятельно, ни через директора магазина. Многочисленные попытки завершались техническими ошибками, что подтвердили приложенные скриншоты.

По мнению экспертов Пермского УФАС, отсутствие информации о проверке чеков через ФНС вводило потребителей в заблуждение, лишая их реального шанса на участие в акции. «Рекламодатель обязан четко указывать все условия, особенно если они требуют действий за пределами магазина», — отметили в ведомстве.

Компания ООО «АГРОТОРГ», управляющая сетью «Пятерочка», будет привлечена к административной ответственности. Размер штрафа составит от 100 до 500 тыс. рублей. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней.

Часть 7 статьи 5 Закона «О рекламе» запрещает распространение недостоверной информации, включая умолчание существенных сведений, влияющих на решение потребителя. Нарушителям грозят не только штрафы, но и приостановка деятельности до устранения недостатков. Этот случай подчеркивает важность прозрачности рекламных условий, особенно в розничной торговле, где акции часто становятся инструментом привлечения клиентов.

#Реклама#Фас#Закон о рекламе#Пятерочка#Антимонопольная служба#Недостоверная реклама
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