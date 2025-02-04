Четверть пермяков признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово

Posted 4 февраля, 09:00
Published 4 февраля, 09:00
Modified 4 февраля, 09:00
Updated 4 февраля, 09:00
Почти каждый шестой (16,1%) взял бы кредит на нужную сумму, чтобы спасти близкого человека, выяснила страховая компания «Росгосстрах» в ходе опроса ко Всемирному дню борьбы с раком.
Подобрать нужные слова и правильно поддержать близкого человека, заболевшего раком, считают сложным пятая часть (20%) опрошенных пермяков. Каждый четвертый (24%) боится, что не сможет в подобной ситуации найти нужных врачей или лекарств. Но главной сложностью в случае встречи с онкологией половина (44%) опрошенных назвали именно деньги. Каждый четвертый респондент (25,8%) уверен, что платное лечение онкозаболевания в России стоит свыше одного миллиона рублей, а 19,4% убеждены в том, что выздоровление может стоить дороже пяти миллионов.
Интересно, что подбодрить близкого и поддержать морально в борьбе с онкозаболеванием готова почти треть опрошенных — 32%, а вот материальную помощь в состоянии оказать лишь десятая часть респондентов.
«Более 670 тысяч новых случаев онкологических заболеваний выявляется в России ежегодно. При этом рак постепенно „молодеет“ — сегодня 40% пациентов, состоящих на учете в онкодиспансерах по всей стране, находятся в работоспособном возрасте, свидетельствует статистика Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена. Как показывает практика, сумма в такой ситуации требуется немалая. Порой стоимость лечения по полисам онкострахования „Росгосстраха“ в 2024 году достигала порядка 6-7 млн рублей только по одному случаю. В таких ситуациях онкострахование помогает многим пациентам сосредоточиться на лечении, не погружая свои семьи и друзей в решение сложных финансовых проблем, в поиск неподъемных сумм и нужных врачей», — говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах» Ольга Купцова.
Меньше половины опрошенных из Перми (45,2%) уверены, что помощь в случае обнаружения рака у близкого человека требуется не только онкобольному, но и его родственникам, которые стараются активно поддерживать и участвовать в лечении. И в первую очередь, близким онкобольных людей нужны профессиональные консультации врачей и профильных специалистов (35,7%), чтобы перепроверить диагноз или схему лечения близкого, финансовая поддержка (28,6%), и только на третьем месте моральная поддержка (14,3%).
Большинство опрошенных (54,8%) гордились бы собой, если бы сумели пройти весь путь борьбы с онкозаболеванием вместе с близким человеком и победить болезнь.