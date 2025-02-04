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Posted 4 февраля, 13:39

Published 4 февраля, 13:39

Modified 4 февраля, 13:40

Updated 4 февраля, 13:40

«ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы рекомендуют жителям Прикамья погасить долги

4 февраля 2025, 13:39
Пермский филиал «Т Плюс» и Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю возобновляют совместную акцию «В тёплое будущее без долгов».

Её цель — напомнить жителям региона о доступных способах погашения задолженности за тепло и горячую воду.

Законодательство предусматривает строгие меры взыскания долгов, такие как:

  • арест средств на банковских счетах;
  • арест имущества, включая личный автомобиль;
  • запрет на регистрационные действия с имуществом;
  • ограничение на выезд за пределы РФ.

По данным Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», общая сумма задолженности за тепло и горячую воду всех категорий клиентов перед «Т Плюс» в Пермском крае превышает 6 млрд рублей.

«Некоторые клиенты ошибочно считают платежи за тепло и горячую воду второстепенными, забывая, что эти средства направляются на развитие теплосетевого оборудования. Именно от этого зависит качество теплоснабжения жителей Перми, Березников, Краснокамска, Лысьвы, Чайковского», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по работе с дебиторской задолженностью Екатерина Бикаева.

#Новости компаний#Экономика
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