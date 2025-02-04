«ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы рекомендуют жителям Прикамья погасить долги

Posted 4 февраля, 13:39
Published 4 февраля, 13:39
Modified 4 февраля, 13:40
Updated 4 февраля, 13:40
Её цель — напомнить жителям региона о доступных способах погашения задолженности за тепло и горячую воду.
Законодательство предусматривает строгие меры взыскания долгов, такие как:
По данным Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», общая сумма задолженности за тепло и горячую воду всех категорий клиентов перед «Т Плюс» в Пермском крае превышает 6 млрд рублей.
«Некоторые клиенты ошибочно считают платежи за тепло и горячую воду второстепенными, забывая, что эти средства направляются на развитие теплосетевого оборудования. Именно от этого зависит качество теплоснабжения жителей Перми, Березников, Краснокамска, Лысьвы, Чайковского», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по работе с дебиторской задолженностью Екатерина Бикаева.