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Posted 4 февраля, 07:55

Published 4 февраля, 07:55

Modified 4 февраля, 08:57

Updated 4 февраля, 08:57

Из-за потушенного снежком Вечного Огня в Березниках могут возбудить уголовное дело

Из-за потушенного снежком Вечного Огня в Березниках могут возбудить уголовное дело

4 февраля 2025, 07:55
Фото: Скриншот видео ТГ глава Березников Алексей Казаченко.
Сюжет
День победы
Проверкой факта вандализма на Мемориале Победы в Березниках занялся следственный комитет.

В Березниках следователи СКР проверяют обстоятельства поступка подростков, потушивших Вечный огонь, сообщили сегодня в ведомстве. В следкоме квалификацию предполагаемого преступления не раскрывают, но, по информации журналиста Properm.ru, речь может идти о ст. 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма».

Как официально утверждают в СКР, сейчас проводится процессуальная проверка по информации о подростках, потушивших Вечный огонь на мемориале Победы, расположенном на территории Березников. Личности самих подростков устанавливаются. Вероятнее всего, несовершеннолетние еще не достигли 14 лет и не являются субъектами уголовного права, поэтому к ним будут применяться меры воспитательного характера.

Сейчас в Березниках следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как журналисту Properm.ru сообщили в полиции, сотрудники отдела МВД России по Березниковскому городскому округу личности несовершеннолетних установили, проверка продолжается

Накануне вечером глава Березников Алексей Казаченко разместил у себя в канале видео с обстрелом снежками Вечного огня и попросил жителей города назвать имена подростков.

В начале 2025 года Кингисеппские школьники 10–11 лет стали фигурантами дела о реабилитации нацизма группой лиц после игры в снежки у Вечного огня. Ребята также играли снежками на Мемориале в Ленобласти и потушили огонь. В 2022 году в Улан-Удэ после инцидента на Мемориале Победы, где девочки прикурили сигарету от Вечного огня, возбудили уголовное дело. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

В Березниках ищут подростков, закидавших Вечный Огонь снежками
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#Происшествия#Общество#Суд#Березники#Прокуратура#Уголовное дело#День победы
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