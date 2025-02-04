Из-за потушенного снежком Вечного Огня в Березниках могут возбудить уголовное дело

В начале 2025 года Кингисеппские школьники 10–11 лет стали фигурантами дела о реабилитации нацизма группой лиц после игры в снежки у Вечного огня. Ребята также играли снежками на Мемориале в Ленобласти и потушили огонь. В 2022 году в Улан-Удэ после инцидента на Мемориале Победы, где девочки прикурили сигарету от Вечного огня, возбудили уголовное дело. Оно возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».