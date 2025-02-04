К пациентам реанимаций пермских больниц пустят священников

Уточняется, что пациент имеет право на допуск к нему священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Речь идет в том числе о посещении тяжелобольных в подразделениях интенсивной терапии и реанимации. Ранее список тех, кто может навестить больного, был ограничен близкими родственниками, юристами (нотариусы и адвокаты) и силовиками.