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Posted 4 февраля, 05:57

Published 4 февраля, 05:57

Modified 4 февраля, 06:00

Updated 4 февраля, 06:00

К пациентам реанимаций пермских больниц пустят священников

К пациентам реанимаций пермских больниц пустят священников

4 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI.
С 2025 году в стране изменится законодательство, связанное с охраной здоровья населения. Региональные законы в Прикамье будут менять в соответствии с федеральными.

Согласно федерального закона «O санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в России с 1 марта тяжелобольных пациентов клиник могут посещать их духовники. Такая норма была введена поправками в 290-ФЗ от 8 августа 2024 года, сейчас власти Пермского края приводят региональное законодательство в соответствии с федеральными. Соответствующие поправки в закон «Об охране здоровья граждан в Пермском крае» внес глава Прикамья.

Уточняется, что пациент имеет право на допуск к нему священнослужителей централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру. Речь идет в том числе о посещении тяжелобольных в подразделениях интенсивной терапии и реанимации. Ранее список тех, кто может навестить больного, был ограничен близкими родственниками, юристами (нотариусы и адвокаты) и силовиками.

Кроме того, федеральный законодатель внес поправки в закон «Об обращении лекарственных средств». Теперь и по нормам Пермского края в сельских населенных пунктах без аптечных организаций, фармацевтическую деятельность и розничную торговлю лекарственными препаратами смогут осуществлять все обособленные подразделения медорганизаций. Ранее такое право было предоставлено только амбулаториям, ФАПам и центрам общей врачебной практики. Изменения, предусмотренные статьей 1 Федерального закона № 323-ФЗ, вступили в силу еще c 1 сентября 2024 года.

Также в региональное законодательство вносится ряд изменений по обращению с медицинскими отходами, также в соответствии с федеральным нормами. Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в марте.

Как говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам, они не потребуют дополнительных расходмедицибольниов из бюджета Пермского края.

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#Общество#Медицина#Религия#Больница#Медицинская помощь#Реанимация#Священник
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