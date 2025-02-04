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Posted 4 февраля, 13:12

Published 4 февраля, 13:12

Modified 4 февраля, 13:14

Updated 4 февраля, 13:14

Как в соцсетях из-за ЭПОСа поспорили директор пермской школы и Екатерина Мизулина

Как в соцсетях из-за ЭПОСа поспорили директор пермской школы и Екатерина Мизулина

4 февраля 2025, 13:12
Фото: properm.ru.
После публикации жалоб школьников на неработающие в минувшие выходные электронные дневники состоялся виртуальный спор между политиками.

После публикации в соцсетях и СМИ новости о не работающих электронных дневниках между собой онлайн поспорили директор пермской школы и ветеран СВО Александр Григоренко и глава российской Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Хотя пермский педагог считает, что по сути «нет никакого спора», так он ответил журналисту Properm.ru.

Все началось в понедельник, 3 февраля, когда пермские и федеральные СМИ репостнули запись Мизулиной, которой на сбой в ЭПОСе (системе электронных дневников) пожаловалась школьница из поселка Култаево. Девочка жаловалась главе Лиги вечером в воскресенье, что она не может узнать домашнее задание и подготовиться к урокам. В ответ на это в региональных Минсвязи и Минобразования напомнили, что о технических работах в системе, назначенных на 1–4 февраля предупреждали заранее.

Затем, уже 4 февраля, редакция «Ура.ру» попросила комментарий у директора школы №87 Александра Григоренко комментарий о проблемах с ЭПОСом. После этого пермские СМИ растиражировали его фразу про «подростковый хайп». А в общем Александр говорил о том, что «сейчас ЭПОС в целом работает нормально. Бывают, конечно, технические сбои, но их оперативно устраняют».

Далее последовал ответ Екатерины Мизулиной, вновь в ее Telegram-канале, о том, что «вообще-то обратились несколько тысяч школьников из Пермского края из-за того, что не работали электронные журналы. На девочку, которая записала кружок, уже наезжают в школе. Другого ребенка стали обвинять в „хайпе“ (из села Култаево). Если система не работает, то ни школьники, ни учителя в этом не виноваты. Органы власти региона оперативно отреагировали на проблему. Жду, когда отреагируют по всей стране и сделают так, чтобы эти электронные журналы работали без перебоев. Сегодня еще опубликую письма из других регионов».

Как пояснил журналисту Properm.ru после ответа Мизулиной Александр Григоренко, «никакого сбоя с системой ЭПОС в Пермском крае в выходные не было. Были технические работы, о которых образовательные учреждения предупреждали. В целом, система уже несколько лет работает нормально. К ней привыкли и учителя, и родители, и дети. Что не отменяет того, что технические проблемы бывают. Как и с любым сложным программным продуктом».

По мнению директора школы №87, со стороны председателя Лиги было некорректным масштабировать сбой ЭПОСа в Прикамье на все электронные школьные дневники страны. Они технически не связаны друг с другом. Что касается домашних заданий, то учителя обычно дублируют их в устной форме, или на доске и презентации. Тем более, это должно делаться в случае технических работ: «Какой-то тотальной проблемы с домашними заданиями я не вижу».

«Ну, а в целом по ситуации. Считаю неправильно, когда взрослые используют естественное для подростков стремление к самовыражению и протесту (на молодежном сленге это можно назвать „стремлением к хайпу“) для собственного пиара. Это аморально. На этом все», — пояснил свою позицию Александр Григоренко.

Тем временем, как отмечают собеседники журналиста Properm.ru, система ЭПОС реально часто выдает сбои, и школьные дневники недоступны ни учителям, ни учащимся. Одновременно с тем, педагогам рекомендовано использовать электронные дневники приоритетно и стараться игнорировать иные возможности записи домашних заданий.

Пермская школьница рассказала Екатерине Мизулиной про неработающий ЭПОС
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#Происшествия#Общество#Образование#Александр Григоренко#Екатерина Мизулина
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