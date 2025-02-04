Как в соцсетях из-за ЭПОСа поспорили директор пермской школы и Екатерина Мизулина

Далее последовал ответ Екатерины Мизулиной, вновь в ее Telegram-канале, о том, что «вообще-то обратились несколько тысяч школьников из Пермского края из-за того, что не работали электронные журналы. На девочку, которая записала кружок, уже наезжают в школе. Другого ребенка стали обвинять в „хайпе“ (из села Култаево). Если система не работает, то ни школьники, ни учителя в этом не виноваты. Органы власти региона оперативно отреагировали на проблему. Жду, когда отреагируют по всей стране и сделают так, чтобы эти электронные журналы работали без перебоев. Сегодня еще опубликую письма из других регионов».