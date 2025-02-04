Корпорация МСП: Возможности финансирования МСП в 30 регионах увеличились за счет РГО

Исаевич подчеркнул, что первая категория обеспечения не только свидетельствует о высоком уровне работы конкретной РГО, но и приносит практическую пользу банкам. С использованием таких поручительств они могут устанавливать меньшие резервы, что позволяет высвобождать финансовые средства и направлять их на решение других задач.