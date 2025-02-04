Корпорация МСП: Возможности финансирования МСП в 30 регионах увеличились за счет РГО

Posted 4 февраля, 10:55
Published 4 февраля, 10:55
Modified 4 февраля, 10:55
Updated 4 февраля, 10:55
Присвоение I категории качества позволит кредитным учреждениям снизить резервы при финансировании малого и среднего бизнеса (МСП), что, в свою очередь, улучшит доступ к финансам для предпринимателей, пишет newsnn.ru.
Член совета директоров Банка России Михаил Мамута подчеркнул, что данное решение является итогом работы по созданию концепции классификации поручительств РГО и методики оценки их финансовой устойчивости.
Кроме того, по его словам, решение совета директоров Банка России будет действовать до 31 декабря 2025 года, но планируется, что данная норма станет постоянной, что будет способствовать поддержке кредитования региональных проектов субъектов МСП с поручительством РГО.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за последние полгода число РГО с первой категорией качества возросло на 12, то есть более чем в 1,5 раза.
Исаевич подчеркнул, что первая категория обеспечения не только свидетельствует о высоком уровне работы конкретной РГО, но и приносит практическую пользу банкам. С использованием таких поручительств они могут устанавливать меньшие резервы, что позволяет высвобождать финансовые средства и направлять их на решение других задач.
В число регионов, в которых РГО получили первую категорию качества обеспечения, вошли Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Иркутская области, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Краснодарский край, а также Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Хабаровский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и ряд других.
Национальная гарантийная система, запущенная в 2014 году, продолжает играть важную роль в поддержке малых и средних предприятий. Исаевич отметил, что благодаря поручительствам РГО, которые берут на себя часть рисков, банки охотнее выделяют средства предпринимателям, испытывающим сложности с обеспечением залога.
Эксперты подчеркнули, что получение I категории качества для обеспечения РГО будет дополнительным стимулом для развития малого и среднего бизнеса в российских регионах.