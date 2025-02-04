Ледяная глыба едва не погубила жителей Березников: кто виноват?

Posted 4 февраля, 07:36
Published 4 февраля, 07:36
Modified 4 февраля, 07:38
Updated 4 февраля, 07:38
С крыши здания внезапно обрушилась массивная ледяная глыба, которая с огромной силой проломила козырёк над входом. По словам очевидцев, инцидент произошёл буквально за секунды до того, как пострадавшие оказались в зоне падения.
Причиной ЧП стал сорванный ледяной массой козырёк подъезда. Как выяснилось, до 2023 года дом обслуживала управляющая компания «Льва Толстого, 25», однако договор с ней был расторгнут из-за споров о стоимости услуг. Собственники квартир и представители УК не смогли найти компромисс, в результате чего здание осталось без профессионального управления. Сейчас переговоры возобновились, но вопрос финансирования ремонтов и обслуживания по-прежнему не решён.
После инцидента актуализировался вопрос ответственности за безопасность жильцов. Согласно действующим нормам, всё бремя содержания дома лежит на собственниках помещений. Однако горожан волнует, почему муниципалитет не взял дом на обслуживание? В администрации города пояснили, что многоквартирные дома передаются под муниципальный контроль только при согласии большинства владельцев и наличии соответствующего решения. В данном случае такого обращения не поступало.
Своевременная очистка крыш от снега и наледи — должна быть приоритетом как для УК, так и для жильцов. После происшествия на Карла Маркса, 76, в соцсетях вновь разгорелась дискуссия о необходимости коренных изменений в сфере ЖКХ, особенно в старом фонде, где риски аварий из-за износа конструкций особенно высоки.