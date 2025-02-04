Ледяная глыба едва не погубила жителей Березников: кто виноват?

Причиной ЧП стал сорванный ледяной массой козырёк подъезда. Как выяснилось, до 2023 года дом обслуживала управляющая компания «Льва Толстого, 25», однако договор с ней был расторгнут из-за споров о стоимости услуг. Собственники квартир и представители УК не смогли найти компромисс, в результате чего здание осталось без профессионального управления. Сейчас переговоры возобновились, но вопрос финансирования ремонтов и обслуживания по-прежнему не решён.