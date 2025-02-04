Лежал в снегу в одних шортах. Задержаны подозреваемые в убийстве жителя Зюкайки

Posted 4 февраля, 07:27
Published 4 февраля, 07:27
Modified 4 февраля, 10:28
Updated 4 февраля, 10:28
Двух молодых людей сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Верещагинский» задержали по подозрению в избиении до смерти жителя Зюкайки. Тело 35-летнего мужчины было найдено в сугробе. На нем были надеты одни шорты, тапочки стояли поодаль.
«В Верещагинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пермскому краю в отношении двух молодых людей 19 и 23 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Преступление было совершено в ночь на 3 февраля. По версии следствия, пьяные парни поссорились с мужчиной на проезжей части. Они избили своего оппонента до смерти. Подозреваемых в кратчайшие сроки задержали. Следователи готовят ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Тело полуголого мужчины было найдено в сугробе. На мужчине были надеты одни шорты, тапочки стояли рядом.