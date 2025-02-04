properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 07:27

Published 4 февраля, 07:27

Modified 4 февраля, 10:28

Updated 4 февраля, 10:28

Лежал в снегу в одних шортах. Задержаны подозреваемые в убийстве жителя Зюкайки

Лежал в снегу в одних шортах. Задержаны подозреваемые в убийстве жителя Зюкайки

4 февраля 2025, 07:27
Фото: 1MI.
Мужчину избили до смерти.

Двух молодых людей сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Верещагинский» задержали по подозрению в избиении до смерти жителя Зюкайки. Тело 35-летнего мужчины было найдено в сугробе. На нем были надеты одни шорты, тапочки стояли поодаль.

«В Верещагинском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пермскому краю в отношении двух молодых людей 19 и 23 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено в ночь на 3 февраля. По версии следствия, пьяные парни поссорились с мужчиной на проезжей части. Они избили своего оппонента до смерти. Подозреваемых в кратчайшие сроки задержали. Следователи готовят ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Тело полуголого мужчины было найдено в сугробе. На мужчине были надеты одни шорты, тапочки стояли рядом.

Читайте также:
В Прикамье виновную в убийстве снохи цепочкой отправили в колонию общего режимаВ Кудымкаре будут судить обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 1997 годуВ Перми возбудили еще одно дело из-за гибели старика в пансионате в Протасах
#Происшествия#Убийство#Зюкайка#Избили
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика