Лежал в снегу в одних шортах. Задержаны подозреваемые в убийстве жителя Зюкайки

Преступление было совершено в ночь на 3 февраля. По версии следствия, пьяные парни поссорились с мужчиной на проезжей части. Они избили своего оппонента до смерти. Подозреваемых в кратчайшие сроки задержали. Следователи готовят ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.