На правом берегу Камы в Перми построят футбольную арену

Ранее на месте «Авангарда» предполагалось строительство крытого экстрим-парка, но от этих планов городские власти отказались в пользу футбольного стадиона под открытым небом. Деньги на его строительство выделят из бюджета города. Работы планируют закончить в 2026 году.