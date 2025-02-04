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Posted 4 февраля, 04:58

Published 4 февраля, 04:58

Modified 4 февраля, 08:24

Updated 4 февраля, 08:24

На правом берегу Камы в Перми построят футбольную арену

На правом берегу Камы в Перми построят футбольную арену

4 февраля 2025, 04:58
Фото: Изображение Midjourney.
Ранее там планировали возвести экстрим-парк.

В Перми на месте бывшего стадиона «Авангард» в Кировском районе планируют построить футбольную арену. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии.

Ранее на месте «Авангарда» предполагалось строительство крытого экстрим-парка, но от этих планов городские власти отказались в пользу футбольного стадиона под открытым небом. Деньги на его строительство выделят из бюджета города. Работы планируют закончить в 2026 году.

«Авангард» на ул. Светлогорской, 14, построил судозавод «Кама». Стадион был открыт в 1950 году, а в 1990-е годы пришел в запустение, позднее его передали муниципалитету. Нынешняя площадь объекта составляет 2,5 га. Разрешенное использование земли — универсальные спортивные и развлекательные комплексы.

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#Футбол#Закамск#Стадион#Авангард#Стадион авангард
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