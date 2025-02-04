На правом берегу Камы в Перми построят футбольную арену

Posted 4 февраля, 04:58
Published 4 февраля, 04:58
Modified 4 февраля, 08:24
Updated 4 февраля, 08:24
В Перми на месте бывшего стадиона «Авангард» в Кировском районе планируют построить футбольную арену. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии.
Ранее на месте «Авангарда» предполагалось строительство крытого экстрим-парка, но от этих планов городские власти отказались в пользу футбольного стадиона под открытым небом. Деньги на его строительство выделят из бюджета города. Работы планируют закончить в 2026 году.
«Авангард» на ул. Светлогорской, 14, построил судозавод «Кама». Стадион был открыт в 1950 году, а в 1990-е годы пришел в запустение, позднее его передали муниципалитету. Нынешняя площадь объекта составляет 2,5 га. Разрешенное использование земли — универсальные спортивные и развлекательные комплексы.