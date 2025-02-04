properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 07:51

Published 4 февраля, 07:51

Modified 4 февраля, 07:53

Updated 4 февраля, 07:53

На севере Пермского края может появиться новый провал

На севере Пермского края может появиться новый провал

4 февраля 2025, 07:51
Фото: properm.ru.
Первая карстовая воронка появилась в Соликамске 10 лет назад.

В Соликамске может появиться новый провал. Карстовая воронка грозит образоваться в 400 м от аварийного рудника СКРУ-2, где несколько лет назад уже образовался провал, пишет URA.RU со ссылкой на прогноз ГКУ «Гражданская защита».

«Определен участок возможного образования нового провала на поверхности земли в 400-450 м на северо-запад от существующего провала. По-прежнему сохраняется угроза затопления рудника СКРУ-2», — говорится в документе. Есть два основных фактора, которые могут привести к образованию воронки. Первый — техногенный, то есть нарушение водозащитной толщи рудников. Второй — природный (увеличение водообильности подземных водоносных горизонтов). В середине ноября 2024 года зафиксировали 38 сейсмособытий в зоне возможного образования нового провала. Все они произошли в рыхлых породах.

Напомним, первый провал в Соликамске образовался 18 ноября 2014 году в 3,5 км от жилых домов. Причиной его возникновения могло стать землетрясение 1995 года.

Читайте также:
В Соликамске на обустройство туристического центра города израсходовано 60 миллионовПрокурор Александровска может пойти на повышениеВ Соликамске появятся новый бассейн и детская поликлиника
#Соликамск#Провал
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика