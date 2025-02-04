На севере Пермского края может появиться новый провал

«Определен участок возможного образования нового провала на поверхности земли в 400-450 м на северо-запад от существующего провала. По-прежнему сохраняется угроза затопления рудника СКРУ-2», — говорится в документе. Есть два основных фактора, которые могут привести к образованию воронки. Первый — техногенный, то есть нарушение водозащитной толщи рудников. Второй — природный (увеличение водообильности подземных водоносных горизонтов). В середине ноября 2024 года зафиксировали 38 сейсмособытий в зоне возможного образования нового провала. Все они произошли в рыхлых породах.