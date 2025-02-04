Опасность на дорогах: чем грозит засилье китайских грузовиков в России

Антон Шапарин отметил, что если производитель признает проблему, Росстандарт должен провести отзыв автомобилей. В таком случае пострадавшие, находящиеся в России, могут обратиться в суд с исками против компании. Кроме того, он добавил, что Росстандарт имеет право приостановить деятельность производителя на срок до 90 дней, налагать крупные штрафы и инициировать судебные разбирательства с целью наложения еще более тяжелых штрафов.