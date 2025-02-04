Опасность на дорогах: чем грозит засилье китайских грузовиков в России

Posted 4 февраля, 05:16
Published 4 февраля, 05:16
Modified 4 февраля, 05:16
Updated 4 февраля, 05:16
Недавно вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что Росстандарт может приостановить работу одного из крупнейших китайских автопроизводителей в стране. Как пишет корреспондент «Ридуса» Виталий Горностаев, это решение будет принято, если подтвердится наличие дефектных сидений в его автомобилях.
Антон Шапарин отметил, что если производитель признает проблему, Росстандарт должен провести отзыв автомобилей. В таком случае пострадавшие, находящиеся в России, могут обратиться в суд с исками против компании. Кроме того, он добавил, что Росстандарт имеет право приостановить деятельность производителя на срок до 90 дней, налагать крупные штрафы и инициировать судебные разбирательства с целью наложения еще более тяжелых штрафов.
Сложившиеся обстоятельства сделали китайский автопром фактически монополистом на российском рынке, что придает компаниям из Китая излишнюю уверенность в своих действиях. Эта позиция привела к тому, что при постоянно возрастающих ценах как качество, так и соблюдение стандартов безопасности новых автомобилей оставляют желать лучшего. Особенно это касается средних и тяжелых коммерческих машин и автобусов.
Эксплуатация китайских грузовиков в России также сопровождается рядом других проблем. Главной из них является нехватка запасных частей и деталей для ремонта. По мнению пользователей, наиболее остро стоит вопрос с электроникой и кузовными элементами, а также с каталожными деталями, которые невозможно заменить аналогами от других производителей.
Не менее значительной проблемой является доставка отдельных запчастей для ремонта и обслуживания. Многие компании из Китая предпочитают не создавать склады на территории России, что приводит к удлинению сроков поставки некоторых комплектующих, которые могут затягиваться на месяцы.
Если говорить о легковых автомобилях, то такие задержки могут отразиться лишь на нескольких людях, что также создает определенные неудобства. В то же время для грузового сектора подобные проблемы могут вызвать простои и привести к серьезным финансовым потерям.