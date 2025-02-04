Пермские колонии проверят столичные инспекторы

Posted 4 февраля, 11:20
Published 4 февраля, 11:20
Modified 4 февраля, 13:18
Updated 4 февраля, 13:18
С 3 по 20 февраля в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю пройдет плановая инспекторская проверка ФСИН России, информация об этом опубликована на сайте ведомства. Накануне проверяющих представили руководству и личному составу.
Комиссию возглавляет главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Николай Кучеров.
Проверяющие за три недели должны оценить состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы региона, оценит работу всех служб, соблюдение законности и режима в подведомственных учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.
Подобные проверки проводятся раз в шесть лет. По ее результатам комиссией дается оценка о состоянии дел региональном главке.