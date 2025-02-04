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Posted 4 февраля, 11:20

Published 4 февраля, 11:20

Modified 4 февраля, 13:18

Updated 4 февраля, 13:18

Пермские колонии проверят столичные инспекторы

Пермские колонии проверят столичные инспекторы

4 февраля 2025, 11:20
Фото: 1MI.
За три недели проверяющие должны оценить состояние всех колоний Пермского края.

С 3 по 20 февраля в региональном главке Федеральной службы исполнения наказаний по Пермскому краю пройдет плановая инспекторская проверка ФСИН России, информация об этом опубликована на сайте ведомства. Накануне проверяющих представили руководству и личному составу.

Комиссию возглавляет главный инспектор управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Николай Кучеров.

Проверяющие за три недели должны оценить состояние оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы региона, оценит работу всех служб, соблюдение законности и режима в подведомственных учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю.

Подобные проверки проводятся раз в шесть лет. По ее результатам комиссией дается оценка о состоянии дел региональном главке.

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#Происшествия#Общество#Гуфсин#Проверки
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