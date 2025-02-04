properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля, 02:08

Published 4 февраля, 02:08

Modified 4 февраля, 02:10

Updated 4 февраля, 02:10

После отравления в Кунгуре в шаурме нашли мясо и сыр неизвестного происхождения

После отравления 73 человек в Кунгуре в шаурме нашли мясо неизвестного происхождения

4 февраля 2025, 02:08
Фото: 1MI.

После отравления в Кунгуре в шаурме нашли мясо и сыр неизвестного происхождения

Сюжет
Кунгур
Причина отравления — сальмонелла.

В кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре, где произошло массовое отравление, использовали продукты без необходимых ветеринарных документов. В частности, мясо птицы, сыр и фарш, сообщает Россельхознадзор.

У предпринимателя нет ветеринарных сопроводительных документов на продукты, к тому же нарушены сроки их оформления. Из-за отсутствия документов специалисты не могут проверить подтвердить безопасность и благополучие мест выхода продуктов. В Роспотребнадзоре назвали причиной отравления сальмонеллу.

30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. На данный момент к медикам обратились 73 человека, 25 из которых — дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Собственника кафе Шухрата Имомова отправили под домашний арест до 30 марта.

Читайте также:
Число отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло до 73 человекВладельцу кафе в Кунгуре, где отравились 32 человека, вынесли меру пресеченияГлава СКР Бастрыкин ждет доклад об отравлении шаурмой в Кунгуре
#Кунгур#Россельхознадзор#Отравление детей#Отравление#Шаурма#Мясо#Проверка россельхознадзора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика