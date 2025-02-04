После отравления 73 человек в Кунгуре в шаурме нашли мясо неизвестного происхождения

Posted 4 февраля, 02:08
Published 4 февраля, 02:08
Modified 4 февраля, 02:10
Updated 4 февраля, 02:10
В кафе SHAURMA COSMOS в Кунгуре, где произошло массовое отравление, использовали продукты без необходимых ветеринарных документов. В частности, мясо птицы, сыр и фарш, сообщает Россельхознадзор.
У предпринимателя нет ветеринарных сопроводительных документов на продукты, к тому же нарушены сроки их оформления. Из-за отсутствия документов специалисты не могут проверить подтвердить безопасность и благополучие мест выхода продуктов. В Роспотребнадзоре назвали причиной отравления сальмонеллу.
30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. На данный момент к медикам обратились 73 человека, 25 из которых — дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Собственника кафе Шухрата Имомова отправили под домашний арест до 30 марта.