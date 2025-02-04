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Posted 4 февраля, 07:13

Published 4 февраля, 07:13

Modified 4 февраля, 07:15

Updated 4 февраля, 07:15

Поставщику больничного питания отказали в иске к властям Прикамья на 35,5 миллионов

Поставщику больничного питания отказали в иске к властям Прикамья на 35,5 миллионов

4 февраля 2025, 07:13
Сюжет
Возле кормушки
Компания «Элиона» пыталась взыскать из бюджета Пермского края убытки за изъятое у компании здание на территории Чайковской ЦГБ.

Компании «Элиона» сегодня, 4 февраля, полностью отказали в удовлетворении иска о взыскании реального ущерба в размере 35,5 млн рублей с Минимущества Пермского края. Поставщик больничного питания пытался взыскать эту сумму после того, как у компании по решению суда забрали здание пищеблока «Айболит» на территории Чайковской горбольницы.

Речь идет о признании недействительной (ничтожной) сделки по изъятию из оперативного управления
муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная городская больница города Чайковский» недвижимого имущества (здания площадью 902,7 кв. м и помещения площадью 740,2 кв. м. Изначально, в 2006 году на основании распоряжения председателя Комитета по управлению имущество администрации Чайковского здание «Айболита» и помещение, примыкающее к нему, были переданы МУП «Оскар» и закреплены за ним на праве хозяйственного ведения. А затем в 2019 году проданы за 5,5 млн рублей ООО «Элиона».

В 2023 году арбитражный суд признал цепочку сделок незаконными и передал «Айболит» в ведение Пермского края. Участвующая в процессе представитель прокуратуры назвала ее фиктивными, направленными на незаконное отчуждение государственного имущества. Поставщик больничного питания до сих пор пытается отменить данное решение, но безрезультатно.

После того, как у «Элионы» изъяли пищеблок в Чайковском, компания в октябре 2023 года обратилась в суд с требованием вернуть убытки от потери купленного за 5,5 млн рублей здания. Размер ущерба поставщики питания оценили в 35,5 млн рублей. В качестве третьего лица в процесс привлекалась Администрация Чайковского городского округа. С самого начала компания «Элиона» просила привлечь взыскать убытки именно с самого министерства, однако ведомство называло себя ненадлежащим ответчиком по делу. В Минимущества считают, что спор должен идти между ООО «Оскар» и его учредителем, администрацией Чайковского, сдавшего пищеблок в аренду, а затем заключившего договор купли-продажи. Сейчас следственные органы изучают законность передачи здания пищеблока.

Компании «Медилайн» и «Амега», связанные с предпринимательницей Эльфирой Кузьминой, в 2022 году осужденной за дачу взяток главврачам при заключении контрактов на поставку больничного питания поменяли регион регистрации и вернули себе долю рынка, следует из открытой информации. Ее же предприятие «Элиона» сохранило регистрацию в Перми и в декабре 2024 года вновь была внесена в список юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Перед этим была вынесен приговор главному бухгалтеру предприятия Марине Юминой, после чего фирму вновь оштрафовали за взятку на 500 тыс. рублей.

Фирмы осужденной за взятки предпринимательницы получили госконтракты на миллиард
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#Общество#Суд#Экономика#Возле кормушки#Прокуратура#Здравоохранение
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