Поставщику больничного питания отказали в иске к властям Прикамья на 35,5 миллионов

После того, как у «Элионы» изъяли пищеблок в Чайковском, компания в октябре 2023 года обратилась в суд с требованием вернуть убытки от потери купленного за 5,5 млн рублей здания. Размер ущерба поставщики питания оценили в 35,5 млн рублей. В качестве третьего лица в процесс привлекалась Администрация Чайковского городского округа. С самого начала компания «Элиона» просила привлечь взыскать убытки именно с самого министерства, однако ведомство называло себя ненадлежащим ответчиком по делу. В Минимущества считают, что спор должен идти между ООО «Оскар» и его учредителем, администрацией Чайковского, сдавшего пищеблок в аренду, а затем заключившего договор купли-продажи. Сейчас следственные органы изучают законность передачи здания пищеблока.