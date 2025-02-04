Поставщику больничного питания отказали в иске к властям Прикамья на 35,5 миллионов

Posted 4 февраля, 07:13
Published 4 февраля, 07:13
Modified 4 февраля, 07:15
Updated 4 февраля, 07:15
Компании «Элиона» сегодня, 4 февраля, полностью отказали в удовлетворении иска о взыскании реального ущерба в размере 35,5 млн рублей с Минимущества Пермского края. Поставщик больничного питания пытался взыскать эту сумму после того, как у компании по решению суда забрали здание пищеблока «Айболит» на территории Чайковской горбольницы.
Речь идет о признании недействительной (ничтожной) сделки по изъятию из оперативного управления
муниципального лечебно-профилактического учреждения «Центральная городская больница города Чайковский» недвижимого имущества (здания площадью 902,7 кв. м и помещения площадью 740,2 кв. м. Изначально, в 2006 году на основании распоряжения председателя Комитета по управлению имущество администрации Чайковского здание «Айболита» и помещение, примыкающее к нему, были переданы МУП «Оскар» и закреплены за ним на праве хозяйственного ведения. А затем в 2019 году проданы за 5,5 млн рублей ООО «Элиона».
В 2023 году арбитражный суд признал цепочку сделок незаконными и передал «Айболит» в ведение Пермского края. Участвующая в процессе представитель прокуратуры назвала ее фиктивными, направленными на незаконное отчуждение государственного имущества. Поставщик больничного питания до сих пор пытается отменить данное решение, но безрезультатно.
После того, как у «Элионы» изъяли пищеблок в Чайковском, компания в октябре 2023 года обратилась в суд с требованием вернуть убытки от потери купленного за 5,5 млн рублей здания. Размер ущерба поставщики питания оценили в 35,5 млн рублей. В качестве третьего лица в процесс привлекалась Администрация Чайковского городского округа. С самого начала компания «Элиона» просила привлечь взыскать убытки именно с самого министерства, однако ведомство называло себя ненадлежащим ответчиком по делу. В Минимущества считают, что спор должен идти между ООО «Оскар» и его учредителем, администрацией Чайковского, сдавшего пищеблок в аренду, а затем заключившего договор купли-продажи. Сейчас следственные органы изучают законность передачи здания пищеблока.
Компании «Медилайн» и «Амега», связанные с предпринимательницей Эльфирой Кузьминой, в 2022 году осужденной за дачу взяток главврачам при заключении контрактов на поставку больничного питания поменяли регион регистрации и вернули себе долю рынка, следует из открытой информации. Ее же предприятие «Элиона» сохранило регистрацию в Перми и в декабре 2024 года вновь была внесена в список юрлиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение. Перед этим была вынесен приговор главному бухгалтеру предприятия Марине Юминой, после чего фирму вновь оштрафовали за взятку на 500 тыс. рублей.