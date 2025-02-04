Пьяная пермячка угнала у любовника красный автомобиль

Posted 4 февраля, 10:26
Published 4 февраля, 10:26
Modified 4 февраля, 10:28
Updated 4 февраля, 10:28
В середине января в центре Краснокамска патруль Госавтоинспекции попытался остановить красный автомобиль Mitsubishi. Но водитель проигнорировал требование полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться с места. Инспекторы пустились по улице Карла Маркса в погоню за иномаркой. Автомобиль попытался скрыться от преследователей во дворах.
Когда красную машину остановили, оказалось, что за рулем была 42-летняя гражданка. Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом «в трубочку» воздухе было обнаружено 0,79 мг/л алкоголя, что существенно превышает допустимые показатели. Даму попросили предъявить документы, и оказалось, что водительницу лишили права управления транспортными средствами еще в 2022 году — также за пьяную езду. После этого права гражданка даже не пыталась восстановить.
В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что на красном Mitsubishi в гости к гражданке приехал ее приятель. Пара изрядно выпила алкоголя, расчетливый ловелас отправился домой пешком, чтобы не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Но он не предусмотрел особенностей характера своей возлюбленной. Когда мужчина ушел, она взяла ключи от припаркованной во дворе машины и поехала кататься.
В результате в отношении 42-летней гражданки возбудили уголовное дело сразу по двум составам преступления. Она обвиняется в угоне без цели хищения (ч.1 ст. 166 УК РФ) и управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Расследование дела завершено и передано в суд, сообщают в Госавтоинспекции.