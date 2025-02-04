Пьяная пермячка угнала у любовника красный автомобиль

Когда красную машину остановили, оказалось, что за рулем была 42-летняя гражданка. Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом «в трубочку» воздухе было обнаружено 0,79 мг/л алкоголя, что существенно превышает допустимые показатели. Даму попросили предъявить документы, и оказалось, что водительницу лишили права управления транспортными средствами еще в 2022 году — также за пьяную езду. После этого права гражданка даже не пыталась восстановить.