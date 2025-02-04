Соликамец ложно обвинил супругу в краже денег

Posted 4 февраля, 15:07
Published 4 февраля, 15:07
Modified 4 февраля, 15:08
Updated 4 февраля, 15:08
В Соликамске состоялся суд над 38-летним местным жителем. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
В октябре прошлого года мужчина обратился в территориальный отдел полиции по факту кражи денег с его кредитной карты. Он пояснил, что его супруга похитила порядка 160 тыс. рублей, оплачивая покупки в торговых центрах Казани.
Гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Однако он настаивал на своем и требовал привлечь жену к ответственности.
В рамках проведенной проверки факт хищения денег не подтвердился. Мужчина признался, что очень был обижен на супругу и обращением в полицию хотел ее проучить.
Установлено, что в паре были сложные отношения, и женщина на какое-то время уехала из Соликамска. Желая примириться с благоверной, мужчина предложил оформить кредитную карту, чтобы она могла ходить по магазинам и покупать все, что захочет. Супруга согласилась, и соликамец предоставил ей доступ к счету с возможностью оплачивать покупки бесконтактным способом. Женщина пообещала, что в конечном итоге вернет все деньги.
Мужчина был в курсе всех покупок, поскольку жена направляла ему фотоотчет товаров, а по смс-сообщениям он видел размеры списываемых сумм. Никаких замечаний и претензий по поводу траты денег он ей не высказывал.
Получив очередной отказ при попытке примириться, муж пообещал устроить супруге сюрприз и заявил на нее в полицию. Женщина оказалась порядочнее своего мужа и вернула ему все деньги.
Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.