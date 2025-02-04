Соликамец ложно обвинил супругу в краже денег

Установлено, что в паре были сложные отношения, и женщина на какое-то время уехала из Соликамска. Желая примириться с благоверной, мужчина предложил оформить кредитную карту, чтобы она могла ходить по магазинам и покупать все, что захочет. Супруга согласилась, и соликамец предоставил ей доступ к счету с возможностью оплачивать покупки бесконтактным способом. Женщина пообещала, что в конечном итоге вернет все деньги.