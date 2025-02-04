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Posted 4 февраля, 15:07

Published 4 февраля, 15:07

Modified 4 февраля, 15:08

Updated 4 февраля, 15:08

Соликамец ложно обвинил супругу в краже 160 тыс. рублей

Соликамец ложно обвинил супругу в краже денег

4 февраля 2025, 15:07
Фото: 1MI.

Соликамец ложно обвинил супругу в краже 160 тыс. рублей

Оказалось, что деньги были потрачены с ведома жалобщика.

В Соликамске состоялся суд над 38-летним местным жителем. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложный донос», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В октябре прошлого года мужчина обратился в территориальный отдел полиции по факту кражи денег с его кредитной карты. Он пояснил, что его супруга похитила порядка 160 тыс. рублей, оплачивая покупки в торговых центрах Казани.

Гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления. Однако он настаивал на своем и требовал привлечь жену к ответственности.

В рамках проведенной проверки факт хищения денег не подтвердился. Мужчина признался, что очень был обижен на супругу и обращением в полицию хотел ее проучить.

Установлено, что в паре были сложные отношения, и женщина на какое-то время уехала из Соликамска. Желая примириться с благоверной, мужчина предложил оформить кредитную карту, чтобы она могла ходить по магазинам и покупать все, что захочет. Супруга согласилась, и соликамец предоставил ей доступ к счету с возможностью оплачивать покупки бесконтактным способом. Женщина пообещала, что в конечном итоге вернет все деньги.

Мужчина был в курсе всех покупок, поскольку жена направляла ему фотоотчет товаров, а по смс-сообщениям он видел размеры списываемых сумм. Никаких замечаний и претензий по поводу траты денег он ей не высказывал.

Получив очередной отказ при попытке примириться, муж пообещал устроить супруге сюрприз и заявил на нее в полицию. Женщина оказалась порядочнее своего мужа и вернула ему все деньги.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

#Общество#Суд#Кража#Соликамск#Кража денег#Ложный донос#Донос
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